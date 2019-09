Netflix-serien Mindhunter dramatiserer historien om FBI-avdelingen BSU (Behavorial Science Unit), som i populærvitenskap og popkultur er mer kjent for å ha laget profiler av forbrytere. Avdelingen ble opprettet for å takle økningen i drap og seksualforbrytelser i USA på 60-tallet og ble etter hvert også kjent for å ha skapt uttrykket «seriemorder».

I første sesong så vi agentene Bill Tench og Holden Ford grunnlegge og forme BSU sammen med professor Wendy Carr, ofte eksemplifisert gjennom intervjuer med seriemorderen Ed Kemper. Når BSU laget nå må ut i feltet for å bruke teoriene sine i praksis, blir serien både bedre, mørkere og mer kompleks.