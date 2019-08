Foran forventningsfulle fans og håndplukket presse viste Disney frem de første klippene fra den etterlengtede oppfølgeren til Frost forrige helg.

Den første filmen ble et fenomen og spilte inn over 1.2 milliarder dollar på verdensbasis. I Norge ble filmen sett av over 504 059 publikummere. Da er det ikke rart at Disney nå ønsker å lage film nummer to.