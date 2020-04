Det kan kanskje virke urettferdig, men før lyttingen til dette sjette studioalbumet fra The Strokes tok jeg turen ned minnenes motorvei. Tilbake til New York 2001, til bandets debutalbum Is This It.

For et tidløst mesterverk. 36 geniale minutter som overrasket alle og brått gjorde gitarrocken populær igjen, i alle fall for en periode. The Strokes var ikke alene, band som The White Stripes, The Vines og svenske The Hives fikk også suksess, men Julian Casablancas og kompani ledet an.