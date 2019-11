Anmeldelse av «A Love Supreme»: Intim hyllest til John Coltrane

Å skrive om musikk er som å danse om arkitektur, sies det, litt flåsete, for å beskrive nettopp hvor umulig begge deler er. Men koreografene Salva Sanchis og Anne Teresa De Keersmaker viser at det på ingen måte er umulig å danse om arkitektur. I hvert fall er det ikke umulig å danse arkitektonisk.

Verket A Love Supreme begynte som et prosjekt for De Keersmakers verdenskjente kompani Rosas i 2005 og turnerer nå på nytt i en versjon for fire unge, mannlige dansere. Bygget over John Coltranes legendariske jazzalbum fra 1964 med samme navn, er dette dans som går i dybden på selve konstruksjonen av et abstrakt, performativt kunstverk: Utøvere, samspill, struktur, uttrykk. En slik tilnærming åpner dører til både dansen og musikken.