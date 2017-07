"Bæ, lang næse Nansen!" – Om Cora Sandels klausulerte brev

20. oktober i fjor åpnet Tromsø bibliotek en pakke med brev skrevet av Cora Sandel i årene 1898-1903, da hun bodde i Tromsø med foreldrene. Brevene var skrevet til en barndomsvenninne i Kristiania, Elisabeth Sinding-Larsen. På et tidspunkt må Cora Sandel ha fått brevene tilbake, og så gitt dem til Tromsø bibliotek, men med klausul om at de ikke skulle åpnes før i 2016, altså godt over hundre år etter de var skrevet. Hva var det som kunne skade slik i disse brevene?

Det var det mange som lurte på da den brune, store konvolutten med "klausulert til 2016" ble åpnet på biblioteket i Tromsø. Som litteraturforsker ved Universitetet i Tromsø fikk jeg være med på seansen. Det første som var overraskende var følgeskrivet fra Cora Sandel, datert 23. juli 1966: "Brevene er ikke helt komplette og et par er udaterte, men fremtidens forskere finner nok ut av det." Sandel, som ellers var kjent for å verne om sitt privatliv og sky publisitet, har tydeligvis nå i sitt 85. år tanker om at litteraturhistorien vil komme til å være interessert i henne ikke bare som forfatter, men også som person.

Soldater på eksersis

Cora Sandel, eller Sarah Fabricius, som hun het, flyttet 13 år gammel med foreldrene fra Kristiania til Tromsø i 1893, der faren hadde fått jobb som "Indrulleringssjef, Krigskommisar og Overlods i Tromsø distrikt".

At hun har vært med faren rundt i hans jobb, ser man av flere brev, f.eks. skriver hun 19. juli 1898 til venninnen Elisabeth: "I dag er her kommet en hel del af vore nye soldater herind til byen, du kan tro, uniformerne sidder storartet paa dem. Ekserserpladsen i Ramfjorden er bare et par timers dampskipsfart herfra, saa der skal jeg naturligvis ind en af dagene og se paa de smaa hjulbente finnerne marchere. Tænk, de er saa ivrige du, at de øver sig i fritiden paa at hilse." ("Finn" var datidens betegnelse på same.)

Turister i Tromsø

Vi får i samme brev høre om turisttrafikken i Tromsø: "Forleden var det store tyske skib "Augusta Victoria" her med 375 turister. Da kan du tro, her var liv. Over i Tromsdalen var 500 ren drevet sammen, og alle byens heste og vogne var ført over i pramme. Finnerne anstrengte sig af yderste evne og baade melkede og kastede med lasso og slagtede og viste sine kunster paa alle maader."

I et brev fra sommeren etter, 22. juli, forteller hun: "Varmt og solskin døgnet rundt i det uendelige. Turistene er også begeistrede, kan du tro, og her er en ordentlig sværm af dem. For tiden ligger keiserinde Eugenie her med en yndig hvid lystyacht samt fyrsten av Monaco, hvis farkost heller ikke er afveien [...] og "Auguste Victoria" med 500 ualminnelige grimme amerikanere om bord".

Byene i nord konkurrerte den gang som nå om turister, sameleieren i Tromsdalen hadde siden midten av 1800-tallet vært Tromsøs største turistattraksjon. Men nå tar Harstad kampen opp, kan vi lese hos Sandel, "i fjor blev det arrangeret saa, at turisterne faar se ren paa Harstad". Trolig til Tromsøs irritasjon.

Båter fra Ishavet

Båter kommer også inn fra nord, fra Ishavet: "Lerners ekspedition er nu vendt tilbake, og de har ni levende isbjørne ombord, som det er forfærdelig synd i, synes jeg. Du skulde høre for nogen sørgelige, langtrukne hyl, de udstøder" (20/8-1898).

I en av Cora Sandels tidligste tekster – "Isbjørnene", trykt i Dyrenes Ven i 1904 – skildrer hun kritisk isbjørnhandelen fra Tromsø: "Jeg kan høre dem fra mit Værelse! Om Morgenen er det første, jeg hører, deres hæse, langtrukne Brøl, der ender i en forpint Hvæsen, om Aftenen lyder det gjennem Mørket, fortvilet, mættet af afmægtig Harme og Trods."

9. september 1900 skriver Sarah til venninnen Elisabeth i Kristiania: "Stella Polare" arriveret i dag! Været to minutter nordlige end Nansen. Bæ, lang næse Nansen!" Det var den italienske hertugen av Abruzzi som med Stella Polare-ekspedisjonen hadde kommet lenger nord enn Nansen i 1900: Ferden hadde gått fra Kristiania til Arkhangelsk med båt og videre til en overvintringsleir på Frans Josefs land, med påfølgende sledetur som nådde 86° 34', noe som var tre-fire mil lenger nord enn Nansens rekord fra 1895. Til dette var altså Sandels kommentar: "Bæ, lang næse Nansen!" Men hun stryker det ut, setter streker over med blå fargeblyant.

Selv i et privat brev til en venninne, sensurerer hun seg selv. - Hun hadde da også vært med på å feire Nansen da han ankom Tromsø i august 1896, etter forsøket på å nå Nordpolen sammen med Hjalmar Johansen. Faren hennes hadde vært involvert i dette arrangementet. Så kanskje syntes hun den lange nesen blir litt for frekt.

Borgerskapet i Ishavsbyen

Likevel, at brevene først skulle være tilgjengelige etter hundre år, må kalles overforsiktighet. Etter så lang tid "kan de umulig såre eller støte noen mer med sine kritiske bemerkninger," skriver Sandel i følgebrevet til Tromsø bibliotek.

Noen stikk i ulike retninger gir riktignok den unge Sarah i brevene, blant annet til Tromsøs kulturelle liv. Hun får ikke utviklet seg tilstrekkelig som kunstmaler, som var hennes ambisjon: "Og du kan ikke tro hvor trangt og knugende her er, hvor dum og indskrænket man kan bli af at være her" (6/9-1900). Følgende karakteristikk gis av det borgerlige Tromsø-hjemmet: "Man ser jo saa sjælden noget virkelig vakkert eller noget som fortæller om personlig smag og fantasi.

- Heroppe ialfald er alle hjem lige fortvilet kjedelige med pluchemøbler (...) og smaa tynde vaklevorne etagerer med nips paa. Den høieste elegance udtrykkes vist ved staalampe med vældig gul eller rød silkeskjerm. Det nationale repræcenteres af "brændte" fotografirammer og papirknive samt aaklæder" (4/4-1900).

På den annen side er den unge Sarah begeistret for naturen rundt byen. I et brev fra 1899 forteller hun om en tur til Tromsdalstind: de starter klokken seks om ettermiddagen, er på toppen klokken to om natten, og nede igjen om morgenen klokken åtte. "Jeg har aldrig været saa høit tilfjelds før, saa jeg blev rent blændet af udsigten".

Den 18 årige Sarah sov hele dagen etterpå, men når hun våkner, ønsker hun straks å dra til topps på et av de andre fjellene rundt byen. "Jeg gik fluks isæng og sov næsten uafbrudt til næste morgen, og da var jeg fuldt beredt til at ta fat paany, om leilighed skulde gives."

– Husstel er min pest

Cora Sandel debuterte som forfatter med romanen Alberte og Jakob i 1926. Men allerede i brevene fra 25 år før gjenkjenner man Sandels penn, en litt omstendelig, men presis og utpenslet stil, alltid med stor sikkerhet i uttrykket.

Videre finner man elementer i brevene som går ganske direkte inn i debutromanen Alberte og Jakob, som utspiller seg i Tromsø, selv om byen ikke navngis. 9. november 1900 skriver den 19 årige Sarah til venninnen Elisabeth:"Husstel er min pest. Jeg vil aldrig, aldrig vie mit liv til husstel." Har man lest bøkene om Alberte, vet man om én til som hater husstel over alt annet...

Brevsamlingen som nå er tilgjengelig blir et nyttig supplement til det Janneken Øverland skriver om Tromsø-årene i boken Cora Sandel, fra 1995, en fin biografi som kanskje nå kan nyutgis?

Cora Sandels sønn

En som fulgte med fra Sverige på åpningen av de hundre år gamle brevene var Erik Jönson, Cora Sandels sønn, født i Paris i 1917. Han var levende opptatt av den litterære arven etter moren, og henvendte seg til meg for å få kopi av brevene som ble åpnet i Tromsø. Samtidig ga han meg en tilbakemelding på et nytt oppslag jeg hadde skrevet i nettversjonen av Store norske leksikon.

Rett før han skulle fylle 99 år skriver han: " Stor tack för din avhandling om min mor i SNL, det går inte att kalla den för någonting annat och – ovanligt nog behöver jag inte korrigera någonting – . Jag tycker att Din sammanfattning är utomordentlig bra och välformulerad och läsvärd. För att nu blåsa upp mig ordentligt, jag skulle inte ha kunnat göra det bättre själv."

Arven

9. desember 2016 døde Erik Jönsson. Men i testamentet overlater han sin mors malerier til Tromsø, 25 oljemalerier som hun malte mens hun var virksom i Frankrike og Italia. Også hennes boksamling og møbler får Tromsø. Da Erik Jönsson besøkte Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival i 2003, kunne han fortelle dette: "Når mor snakket om hjemme, var det alltid Tromsø hun mente." Det selv om hun hadde de tidligste barneårene i Kristiania, og etter ungdomsårene i Tromsø bodde femten år i Paris og over femti år i Sverige.

Perspektivet museum, Storgt. 95, der Fabricius-familien bodde i Tromsø, har allerede en liten Sandel-utstilling, men utvider nå til også å bli et dikterhjem. Det er fra før ikke mange kvinnelige dikterhjem i Norge. Mens man venter på den nye Sandel-utstillingen, kan man i mellomtiden lese brevene fra Tromsø-årene på Nasjonalbiblioteket i Oslo.