Pirater, dinosaurer og drager slår ikke feil i visse aldersgrupper og blant visse kjønn. Sånn er det bare. Man kan like det eller la være. Derfor ligger det i kortene at DreamWorks kommer med tredje runde i Dragetreneren.

Ikke å gjøre det ville ha krevd en nesten umenneskelig tilbakeholdenhet og vært helt atypisk for et filmselskap. De skal tross alt tjene penger. De er naturligvis altfor proffe til å gjøre venstrehåndsarbeid – i hvert fall ikke et lett gjennomskuelig et.