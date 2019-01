Da Nic Pizzolatto skrev sesong tre av antalogiserien True Detective, så han for seg en hvit skuespiller i hovedrollen. Mahershala Ali (44) greide likevel å overbevise serieskaperen om at han var rett mann for jobben.

Selv vet han godt at rasisme, som er et av temaene i den nye sesongen, er et evig aktuelt problem.