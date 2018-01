Nyoppsetningen av Grease er like rebelsk som et all-inclusive cruiseskipsshow.

Grease har aldri vært historien om gutt møter jente. Det er tvert imot en rebelsk og ironisk musikal om 50-tallets ungdomsopprør, sett med hippiegenerasjonens øyne. Musikalen hadde premiere i et kjellerlokale i Chicago i 1971, var grov i målet og handlet om ekte arbeiderklasseungdom. I originalen hadde brorparten av karakterene polske etternavn.

Musikalen nådde Broadway, navn og språk ble pusset på – men både budskapet og ironien fikk bestå. Grease handler fortsatt om Sandys reise fra å være ren og pen pike, til å kaste seg inn i ungdomsopprøret og leve ut sin egen seksualitet. 47 år senere skal tenåringspiken fortsatt være ren. Tenåringsgutten skal fortsatt erobre. Derfor er det synd at produsentene Taran og Starworks hopper bukk over alt av mening, ødelegger alt av komikk og isteden setter opp en middels karaokekveld av det slaget du finner på cruiseskip verden over.