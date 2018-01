Norsk ungdomsfilm til filmfestivalen i Berlin

En av de norske filmene som får kinopremière i vår er feelgood-filmen Los Bando. Filmen er regissert av Christian Lo som har vært i Berlin før med barnefilmen Bestevenner (2010)

Los Bandos handler om bandet Los Bando Immortale som er blitt tatt ut til NM i Rock. Problemet er at de må komme seg på andre siden av landet i en fart. Det er ikke uproblematisk. De får med seg rallysjåfør Martin (Jonas Hoff Oftebro) og legger ut på en fartsfylt tur.

– At Los Bando er tatt ut til konkurranseprogrammet på Berlinalen er en drøm som har gått i oppfyllelse. Det er veldig hyggelig at festivalen likte filmen vår. Jeg tror det først og fremst skyldes de fantastiske unge skuespillerne – the charming cast of Misfits – som Berlinalen selv omtaler dem som og historien som mange kan kjenne seg igjen, sier Christian Lo i en pressemelding

Filmen får sin internasjonale premiere på Filmfestivalen i Berlin i februar der den skal vises i konkurranseprogrammet Generation.

Da Christian Lo presenterte filmen på Filmvåren 2018 tidligere i januar kom det frem at også regissøren selv har spilt i band og faktisk deltatt på NM i rock.

– Vi vant ikke da, men det var gøy, sa Lo om den opplevelsen.

Filmfestivalen i Berlin finner sted fra 15. til 25. februar 2018.