Det er to av Norges mest brukte filmmusikk-komponister som denne uken tok steget fra skjerm til konsertsal – nærmere bestemt Store studio med Kringkastingsorkesteret. Henrik Skram står blant annet bak den prisvinnende musikken til NRKs julekalender Snøfall, mens Ginge Anvik skrev musikken til Julekongen.

Kringkastingsorkesterets egen cellist, Audun Sandvik, er initiativtageren bak eksperimentet og har fått levert to iørefallende stykker som ikke er redde for å virke stemningsskapende eller emosjonelt suggererende, i god filmmusikkstil.

Men filmmusikk uten film krever mye av komponisten. Der hvor bilder og historie kan fungere som en struktur som musikken underbygger, må billedløs musikk skape sitt eget drama.

Det er lettere sagt enn gjort.

Fakta: Nytt og norsk for cello Audun Sandvik (cello), Thomas Klug (dir.), Kringkastingsorkesteret. Henrik Skram: Emerge Ginge Anvik: Ostinato W.A. Mozart: Symfoni nr. 41 18. januar i Store studio.

Publikumspotensial

Ginge Anviks merittliste er lang, fra Tommys Inferno (2005) og Sønner av Norge (2011) og Askeladden (2017), samt Doktor Proktor-filmene og Varg Veum-filmene. Ostinato er hans første verk skrevet for ren konsertbruk – selv om det er bygget på et stykke skrevet til filmen De nærmeste (2015) av Anne Sewitsky.

På bare litt over 10 minutter er det kort, og musikken rekker knapt å etablere seg før det er over. Likevel har den flere vakre melodiske elementer og et elegant samspill mellom solist og orkester. KORKs strykere får dessuten vise seg frem i noen lekre, tyktflytende melodier som retter tankene mot Sibelius. Kanskje ikke et stykke som vil bli spilt igjen og igjen, men det er et format og en stil som har publikumspotensial.

Men hva står på spill?

Henrik Skrams verk Emerge skiller seg mer fra den klassiske filmmusikken. Med store, romlige klanger der melodifigurer skyter ut som små prosjektiler rundt i orkesteret, skaper han en selvstendig dramaturgi som drives fremover av klangenes utvikling. Sandviks cello ligger i front, men jevnt over lavt, uten å fremstå som hovedperson, og selv i solopartier spiller han forholdsvis nøkternt, med bare noen få utskeielser med fyldige vibratoer i melodiske sveip.

Jan Ahlstedt

Med et lengre tidsspenn rekker Skram i større grad å skape dramatisk utvikling, og det virker som om han både trives og føler seg hjemme i musikk som må gjøre alt selv. Likevel er det også her et litt kjedelig element av trygghet – dette er interessant og fin musikk, men det mangler en følelse av at noe egentlig står på spill.

Den indre Mozart-filmen

KORK koblet den billedløse filmmusikken elegant til Mozarts siste symfoni, den såkalte Jupiter-symfonien. Gjestedirigent Thomas Klug satte rammen ved å trekke frem det operainspirerte i Mozarts orkestermusikk – hvordan melodiske figurer og dynamiske utbrudd interagerer med hverandre, som tydelige karakterer i et menneskelig drama. Slik skaper han koblingen til filmmusikken: Mozarts symfonier lar oss skape våre egne indre bilder, vår egen indre opera, vår egen indre film.

Om den indre Mozart-filmen jeg fikk opp til denne musikken var ørlite granne baktung – orkesteret låt ikke like lekent som dirigenten virket å ville ha dem til – var den likevel et bilde på at KORK tar godt vare på sin klassiske ballast. Det er dessuten en god påminnelse om hvor nær mye av dagens filmmusikk ligger til den klassisk-romantiske tradisjonen.