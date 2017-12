Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Carsten Höller Henie Onstad Sanatorium Henie Onstad Kunstsenter 12. mai - 10. september Höllers verker er en fascinerende hybrid av vitenskap og billedkunst – og da han forandret Henie Onstad til noe midt imellom hotell og utstilling var grunnen beredt for en kunstopplevelse utenom det vanlige. Det er ikke hver dag en kritiker får ta seg et bad i utstillingen som skal anmeldes for deretter å ta på seg morgenkåpe og sove i selve utstillingen – dertil i senger påmontert tusjer som tegnet på gulvet i løpet av natten. Noe helt for seg selv som høyst sannsynlig vil savne sin like i årene som kommer.

Istvan Virag

Thomas Hirschorn Pixel Collages Fotogalleriet 1. september–22. oktober

Det er sjelden vi knytter reklame og krig sammen, men i denne utstillingen viser Hirschhorn hvordan vi kan tenke dem i samme åndedrag for å bli klar over hvordan bildene vi presenteres for ofte tilslører det som er sant og riktig. Døde mennesker er den nødvendige konsekvensen av krig – og stiller reklamens falske og overfladiske billedverden i et grelt lys. Han befinner eg i en aktivistisk tradisjon med kunstnere som Martha Rosler og skriver seg inn i en samtale rundt (og i) kunsten, hvor man ikke er redd for å ta opp de virkelige store spørsmålene. Dét trengs virkelig i en tid preget av post-sannhet og alternative fakta.

Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Marina Abramovic The Cleaner Henie Onstad Kunstsenter 24. november 2017 – 11. mars, 2018 På denne utstillingen får vi et nesten komplett tilbakeblikk på performance-kunstens nestor Abramovic, som også er kompromissløs i sin undersøkelse av skjæringspunktet mellom sant og falskt og liv og kunst. Hennes evne til å by på seg selv, bokstavelig talt, setter søkelys på hvordan sårbarhet kan brukes som et instrument for å forske på hva som er verdt noe i et menneskeliv.

Terje Tvedt/ Stavanger Kunstmuseum.

Kitty Kielland Fri luft Stavanger Kunstmuseum 16. juni - 29. oktober Kiellands torvmyr-malerier markerte slutten på nasjonalromantikkens idealisering av det norske landskapet og åpnet det karrige Jæren-landskapet for et felles blikk på alternativ skjønnhet og den enkeltes kontemplasjon av ikke-idealisert natur. Men først og fremst: Det enkle og tomme har en egen skjønnhet som er mer saliggjørende enn mer påståelige motiver. Utstillingen vises nå på Lillehammer Kunstmuseum.

Christina Leithe Hansen

Vanessa Baird You are something else Kunstnernes Hus 10. november–28. Januar, 2018 Bairds episke syklus av tegninger er årets kunstneriske høydepunkt. Det portretterer en urolig tid ute av gjenge, men fører også sammen menneskelig lidelse og kunsthistoriske ikoner på uforlignelig vis. Midt i havet, som strømmer gjennom alle delene av verket, kan vi nemlig se karikerte ansikter av migranter – vrengebilder av hvordan vi ser flyktninger. Ved å redusere disse forkomne skikkelsene til stereotypier stiller vi ansikt til ansikt med våre egne fordommer. Effekten blir enda større når de ikles ansikter fra norsk kunsthistorie – nøkken fra Kittelsen og Munchs skrik – som for å antyde at det bak den andaktsfulle betraktningen av mesterverk skjuler seg menneskelig lidelse. Formidabelt.