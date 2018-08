Disse åtte seriene bør du få med deg i høst

Den norske serien Maniac kommer denne høsten i nyinnspilt versjon på Netflix med Jonah Hill og Emma Stone som hovedrolleinnehaverne Owen Milgrim og Annie Landsberg. De to møtes for første gang under en eksperimentell medisinbehandling hvor de begge er blitt lovet å bli kvitt sine psykiske problemer og lidelser. Det er ventet at også den amerikanske versjonen vil veksle mellom virkelighet og rollefigurenes fantasi slik den norske versjonen gjorde med stort hell. Men med True Detective-regissør Cary Fukunaga i registolen er det godt mulig at serien blir langt mørkere i sine undertoner enn originalen.

Premiere: 21. september