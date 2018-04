Jo Strømgren: Sult og Utkanten

Danseteaterforestilling med musikk av Maja S. K. Ratkje

Première Den Norske Opera og Ballett 26. april 2018

Få norske romaner har en så berømt førstesetning som Hamsuns Sult: «Det var på den tiden jeg vandret omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.»

Setningen er praktisk fordi den oppsummerer mye av kjernen i historien. Den gir også en god inngang til Jo Strømgrens nykoreograferte tolkning av den – for Strømgren er ikke spesielt opptatt av handlingen, men bruker danserne til å uttrykke stemningene, angsten og uroen som denne jeg-personen opplever i sin higen etter å overvinne byen og leve fritt som kunstner.

Med historiske kostymer, gråblå scenografi og dansere kledd i nyanser av sort og grått ser vi byen og menneskene gjennom jeg-personens (Silas Henriksen) sinn. Det er blodfattig og mørkt, men få av scenene evner å formidle noen virkelig desperasjon eller bitende angst.

Bare komponist Maja S. K. Ratkje skiller seg ut, der hun sitter på et svært tråorgel på scenen og spiller all musikken til stykket selv. Som et fremmedelement i Hamsuns univers blir hun det mest spennende i denne forestillingen.

Hvem er egentlig kunstneren her?

Ratkje dras inn på scenen av den lidende hovedpersonen selv, med ryggen mot publikum, i en skarlagensrød kjole som står i markant kontrast til det dystre bybildet. Musikken lager hun med orglet, men også med kjettinger, metallplater og en svær dreiesylinder. Hun banker og sparker i riggen hun sitter på, hun uler, synger, hvisker, knitrer, smatrer og smeller med stemmen.

Henriksen, dratt i ansiktet og med seige bevegelser, sleper rundt på en diger blyant – en vittig fremstilling av hvor tungt han finner det å skrive. Men det er lydkunstneren Ratkje som er den skapende karakteren her. Hun maner frem de triste danserne, menn og kvinner hver for seg, gir liv til kvinneskikkelsen Ylajalis mystiske unnvikelser og fargelegger den litt humørløse scenen med vagt gjenkjennelige minner om skillingsviser, skramlete kjerrer og knitrete radio.

Ratkjes rolle er ikke tilfeldig. Mot slutten, idet hun trer ned fra vognen sin, går hun inn i en sekvens der hun og jeg-personens bevegelser speiler hverandre. Kanskje har Strømgren sett direkte for seg at det er Ratkje som skal være historiefortelleren her – de andre er bare marionetter i hennes spill. Det er et interessant grep. Hamsuns beskrivelse av den lammende angsten gjøres til skamme av Ratkjes handlekraft.

Forglemmelige scener

Ratkjes énkvinnesorkester er fengende i seg selv, både musikalsk og visuelt, og godt er det, for de fleste av dansesekvensene er ellers forglemmelige.

Ensemblet deles ofte i to, mennene og kvinnene, og speiler til en viss grad en kjønnsdeling av bylivet på 1890-tallet: Her er det mennene som jobber, mens kvinnene må koble seg på mennene for å sikre eget livsopphold. Herfra trer Ylajali (Julie Gardette) frem, hun spiller ikke med i de andre kvinnenes dans. Men heller ikke hun har egentlig noe eget fore, hun bare svever rundt Henriksens figur, noen ganger inviterende, andre ganger utilnærmelig.

En elskovssekvens på loftet skaper visuell variasjon, men scenen klarer ikke å formidle den følelsesmessige intensiteten som ligger i lengselen her. Det er som om forestillingen prøver å grave seg inn til kjernen av Sult, men ender opp med å vake rundt i utkanten.

Likevel er det noen morsomme elementer. Jeg fester meg ved mennenes tilbakelente fremføring av alt som heter typisk mannlige hverdagsgester: De drar hendene gjennom håret, stryker barten, klør seg på låret, tørker seg over pannen og retter på underbuksen i synkron perfeksjon. Det er slike detaljer – i tillegg til Ratkjes musikalske prestasjon – som gjør at Sult ikke bikker over i det kjedelige.

Kjærlig harselas om småbylivet

Kontrasten til kveldens åpningsverk, enakteren Utkanten, skapt for Göteborgsoperan i 2011, er slående. Her er historien skrevet av Strømgren selv, og i motsetning til de abstrakte scenebildene i Sult, har Utkanten fått en tradisjonell, lineær fortelling. Kompakte, megetsigende setninger leses opp over høyttalerne mens danserne spiller ut handlingen – dette er fortellingen om et lite sted, i utkanten av alt annet, der små ting blir store og småbydramaet får skinne i all sin brutale ubetydelighet.

Utkanten harselerer med bygdelivet, men gjør det med kjærlighet og varme. Det er en krysning av stumfilm, revysketsj, barnebok og poesi og spenner fra det forunderlig komiske (herr og fru Gustafssons karikaturaktige sekstitallsstue) til det brutale (konebanking og sosial utfrysning). Gamle innspillinger av Evert Taube, finsk tango og italiensk opera legger et nostalgisk slør over det hele. Komisk talent og flotte rolletolkninger av både Kristian Alm og Klara Mårtenson (som nettopp herr og fru Gustafsson) gjør det ekstra moro.

Om Sult er i magreste laget som ballett, er Utkanten fyldig og raus. Dette er Strømgren på sitt beste, det er humoristisk og varmt, nådeløst menneskelig og fornøyelig absurd danseteater.