Peter Normann Waage

André Bjerke. I kampens glede. En biografi

Aschehoug

Den allsidige forfatteren André Bjerke har omsider fått sin første større biografi, en slik som følger ham fra vugge til grav gjennom tre alkoholskadede ekteskap, et utall skrifter og nesten like mange kulturdebatter fra den gang disse ennå dirret av etterkrigstidens alvor: Helvete, prosessen mot Agnar Mykle, doktrinær darwinisme, det teknisk-naturvitenskapelige ekspertveldet, litterær modernisme, samnorsk!

Bjerke deltok med vidd og overskudd i kampen mot særlig de siste fire fenomenene, skjønt han var mindre fiendtlig til modernismen enn han ofte gir inntrykk av.

I tillegg skrev han velklingende lyrikk i tradisjonen fra Olaf Bull, Wildenvey og Øverland, og han utga berømte kriminalbøker som De dødes tjern (1942) og Døde menn går i land (1947). Barnerimene samlet i Moro-vers kjenner de fleste, mange også hans ABC. Gjendiktninger av Goethes Faust og flere Shakespeare-skuespill leses ennå. Noen husker ham fra radio og TV, munter og arrogant med sigarett, aldri kjedelig.

Fakta: André Bjerke (1918–1985) Det er i år hundre år siden han ble født, Nasjonalbiblioteket markerer jubileet med en egen plakatutstilling.

Født på Grefsen i Oslo og debuterte med diktsamlingen Syngende jord i 1940.

I tillegg til dikt skrev han krim, essays, barnebøker, hørespill og sakprosa.

Han var sjakkspiller og ledet sjakkprogrammer i radio og fjernsyn.

Trakk tilbake kritikken

Skrev gjorde han hele tiden og i alle tilstander. Et nattlig avsendt og grammatikalsk perfekt brev til en sur kritiker, ble like stilsikkert trukket tilbake noen dager senere: «Tro det eller ei, men jeg er faktisk like forbauset over at jeg har skrevet dette brevet som De er over å ha mottatt det.»

Når Bjerke ville demonstrere at i lyrikken er form og innhold ett, kunne han i forbifarten riste av seg linjer som dette:

Det var en ung dikter fra Møre,

hvis vers var en redsel for øret.

Når man sa: «Dine dikt

viser rytmisk svikt»,

sa han: «Ja, men jeg prøver å få så mange ord inn

i den siste linjen som det overhodet lar seg gjøre!»

Både i samtid og ettertid har Bjerkes litterære ry lidd under fraværet av et hovedverk, av at poesien tok andre veier enn hans og av at hans antroposofiske livsorientering heller ikke er kommet inn i tingenes sentrum.

Fra boken

Effektiv biografi

I sin sympatiske og effektivt organiserte biografi er Peter Normann Waage ikke synderlig interessert i krim og poesi, men slår et slag for essayisten Bjerke, riktignok uten å legge så mye punch i dette selv. I stedet vises det til Henning Hagerups essay om saken (i tidsskriftet Vagant, 2007) og til Ole Christian Kjerschows bok André Bjerke mellom de to kulturer (2011).

Her hadde det gjort seg med mer meningsbrytning: Er Waage enig i alt disse to forgjengerne skriver? Hvor finner vi essayisten Bjerke på sitt sterkeste? Hva var hans uomgjengelige kvaliteter? Kan han leses på flere måter?

Faktum er vel at Bjerkes essayistiske kvaliteter gjør seg best i brokker og spesielt spirituelle enkeltavsnitt, så rehabiliteringen på dette punkt er ennå langt fra fullført.

Fra boken

Lekende skeptiker

Waage lar ham komme rikelig til orde selv, og også hans Bjerke er mer en lekende skeptiker som beveget seg på tvers av kulturelle frontlinjer, enn en forutsigbar konservativ. En omtale av Trygve Bulls bok Mot Dag og Erling Falk gir ett eksempel. Falks tese om at «alt i menneskelivet […] til syvende og sist måtte kunne føres tilbake til prosesser av fysisk art» kaller Bjerke for «denne erkjennelsesteoretiske naivitet, denne filosofiske ur-dumhet», men han roser samme mann for å ha bekjempet sin tids hykleri og unnfallenhet, og for å ha vært «et nødvendig instrument i norsk åndsliv, like uunnværlig som Mefisto for Faust».

André Bjerke gjorde åpenbart en viktig innsats for å rokke ved 50-tallets naturvitenskapelige selvtilfredshet, noe Arne Næss visste å verdsette. Waage bringer også utdrag fra dagbøker som viser hvor kritisk Bjerke forholdt seg til antroposofien. «De mest fantastiske ‘meddelelser’ dynges opp uten antydning til logisk begrunnelse», heter det i 1946 om Rudolf Steiners Menneskets og menneskehetens åndelige ledelse.

Mangelen på dogmatisme viser seg dessuten i et essay om modernismen fra midt på 60-tallet, der T.S. Eliot regnes blant «de renhårige eksperimentatorer». Riktignok får vi også høre dette:

«Et modernismens slagord er «sprengning av formen». Og dét er tidsrelevant; de to radikaleste modernister sprenger i sannhet form, hver på sin måte: Vannstoffbomben og Kreften. Begge er atonale og nonfigurative.»

Så vidt forskjellige modernister som Paal Brekke og Olav H. Hauge hadde uansett stor respekt for Bjerke – som poet, essayist, oversetter, antroposof og mystiker. For dem kunne han fungere som en Mefisto, som diskusjonspartner eller til og med som et forbilde.

Boken er best i begynnelsen

Det å skrive en høyst brukbar biografi er en overkommelig oppgave. Å skrive en virkelig god biografi er vanskelig. Bjerke er et takknemlig «objekt» siden nesten alt man siterer fra hans hånd, skaper litt lys, men helt nær kommer vi ikke personen.

Waage er mest på hugget i begynnelsen, da vi får fine portretter av de kunst- og skriveglade foreldrene Karin og Ejlert og deres etter hvert tragiske ekteskap. Bjerkes første kone, Mette Brun, blir også en tydelig bifigur.

Mot slutten virker boken mer summarisk og underredigert, som om det hastet med å komme i mål. Noen partier midtveis, om hvordan Bjerkes vitenskapssyn foregrep en antipositivistisk klassiker som Thomas Kuhns Vitenskapelige revolusjoners struktur, mangler nærmere begrunnelse og virker som produkter av for hastig omgang med kildene.

Om Waage ikke akkurat blåser nytt liv i Bjerkes forfatterskap, får han formidlet et bilde av tiden og mannen. Etter endt lesing er man full av undring over alt Bjerke rakk å gjøre, og man spør seg om det kan finnes skjulte skatter i hans skrifter.

Fra boken

Leseliste: André Bjerke

André Bjerke skrev mer enn 50 bøker. Disse fire viser bredden i forfatterskapet:

Hva er god stil? (1955)

Bjerke var redaktør av Riksmålsforeningens tidsskrift Ordet fra 1950 til 1966 og brukte enormt med energi på å bekjempe samnorsken. Artikkelsamlinger som Babels tårn. Nærbilder av norsk sprogstrid (1959) og Hårdt mot hårdt (1968) stritter av polemisk desperasjon. Den milde og mer oppbyggelige boken Hva er god stil? er ennå verdt å lese. Den har underkapitler som «Bildet som organ for erkjennelse» og «Metaforens stilistiske hemmelighet». Bjørnson, Hamsun, Øverland og andre helter analyseres og kommenteres.

Skjult mønster (1950)

Allerede i Nattmennesket (1941) bygger Bjerkes psykoanalyserende detektiv Kai Bugge opp et resonnement om kriminallitteraturen som «en av de verdigste og betydeligste former for litteratur»:

«Det viktigste er at kriminalromanens område er det psykologisk sett mest interessante. Nemlig individet i åpen konflikt med moral og samfunn, sammenbruddet av omhyggelig oppbygde hemninger og forskansninger, hele kulturens sammenbrudd i et enkelt menneske.»

Bugge utmanøvrerer både mer brutalt materialistiske etterforskere og halvdemoniske antroposofer med sans for sjelelivets fundamentale uransakelighet. I den senere Skjult mønster heter det at Freuds tenkning «er læren om hvordan man avskaffer sjelelivet», men Bugge briljerer fortsatt. Viktigst er likevel Bjerkes fortellerstemme. Den veksler suverent mellom sosial satire, omhyggelig utpensling av kriminalintrigen og genuint grøsserskapende formuleringer.

Vers på vandring. Fremmed lyrikk i norsk tolkning (1952)

«[Bjerke] er ein stor mester, ja den beste me har havt til å tolka framand lyrikk», skrev Olav H. Hauge da denne andre boken med Bjerkes gjendiktninger kom ut. Goethe, Shelley, Byron, Heine og Rilke er blant de oversatte. Rilkes «Panteren. I Jardin des Plantes, Paris» lyder slik:

Dens blikk er blitt så sløvet under ferden

langs gitret at det mottar ikke lenger.

Det er som om det fantes tusen stenger

og bak de tusen stenger ingen verden.

Dens gang er myk, og smidig sterkt er skrittet

når den i sammentrengte ringer går

som i en dans av kraft omkring en midte

hvor en bedøvet, mektig vilje står.

Iblant kan sløret foran dens pupill

gli lydløst opp. Et bilde den fornemmer,

går gjennom kroppens anspent stille lemmer

og er i hjertet ikke lenger til.

Vitenskapen og livet. Respektløse betraktninger (1958)

En samling vitenskapskritiske essays og anmeldelser. I ett kapittel er det Hamsun-psykiateren Gabriel Langfeldt og hans bok Personlighetsutvikling, moral og menneskesyn det går ut over. Bjerke anbefaler at man av og til «stanser opp ved et vitenskapelig utsagn og sammenligner det med et tilsvarende dikterisk utsagn om samme fenomen». Langfeldt kommer her ofte sørgelig til kort, men konklusjonen er at han «kan skrive både klokt og godt – ja, han blir bent frem en vis mann – bare han kommer utenfor sitt fagområde».