Domstol: Selfie-apen får ikke saksøke for opphavsretten til eget bilde

Tilbake i 2011 plukket den syv år gamle Makake-apen Naruto opp et kamera og knipset et uforglemmelig bilde av seg selv. Bildet gikk verden rundt .

Kameraet selfien ble tatt med, tilhører den britiske naturfotografen David Slater.

Briten ønsket å ha den øknonmiske kontrollen over bildet, men ble i 2015 saksøkt av dyrevernorganisasjonen PETA. De mente at apen Naruto burde ha opphavsretten til bildet. Det var tross alt apen som hadde tatt bildet.

«Fjollete»

Nå har en domstol i USA enstemmig avvist kravet, skriver Sky News. The 9th US Circuit Court of Appeals fastslår at USA ikke har lover om opphavsrett som omfatter dyr.

En av dommerne legger til at han mener PETAs søksmål er «fjollete» og at det også ville blitt avvist av andre grunner.

Retten fant også at naturfotograf David Slater skal få dekket utgiftene han har hatt til advokater i saken.

Slitsomt

Slater sier selv han er glad for avgjørelsen og at hele opplevelsen i retten har vært slitsom både følelsesmessig og økonomisk.

Han ønsker ikke å si hvor mye han har tjent på bildet, men antyder at inntektene har vært “latterlig lave”.

PETA og Slater gjorde i fjor en avtale utenfor rettssystemet om at han skal donere 25 prosent av inntektene fra bildet til formål som beskytter makaker

Sky News skriver at PETA vil anke rettens avgjørelse.