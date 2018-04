«The Handmaid’s Tale»-skaperne: – Serien vår ble langt mer relevant enn vi skulle ønske

Da produsentene Warren Littlefield og Bruce Miller startet arbeidet med å gjøre boken The Handmaid’s Tale om til TV-serie, levde fremdeles drømmen om en kvinne i Det hvite hus.

Siden den gang har Trumps innreiseforbud, nazidemonstrasjoner i Charlottesville, klappjakt på papirløse innvandrere, undergraving av USAs frie presse, samt stadige forsøk på uthuling av amerikansk abortlovgivning og homofiles rettigheter, preget nyhetsbildet i USA.

Disse politiske strømningene har gitt The Handmaid’s Tale en gjenklang som har overrasket serieskaperne.

– I løpet av de siste to årene er serien vår plutselig blitt langt mer relevant enn det vi skulle ønske, sukker produsent Littlefield da Aftenposten møter ham i Los Angeles.

Mindre fremmed

Margaret Atwoods dystopiske fremtidsvisjon om et totalitært regime hvor kvinner er rettsløse, homofili straffes med døden og ultrakonservative religiøse krefter får herje fritt, virket plutselig litt mindre fremmed. Serien har også trolig skapt mer debatt nå, enn da boken med samme navn kom ut i 1985.

– Historien har vært relevant i over tredve år, men plutselig våknet vi opp i Trumps USA. Kampen for likestilling og menneskerettigheter var med ett mer aktuell enn på lenge. Brexit og fremveksten av alt-right bevegelsen gjorde også at Atwoods skremmende tanker traff tidsånden mer enn vi hadde trodd på forhånd, sier Littlefield.

Take Five / Hulu

Mørkere og mørkere

Torsdag er det duket for premièren på sesong 2 av den prisbelønte serien. Mens den første sesongen fulgte boken fra begynnelse til slutt, er de 13 nye episodene en fri videreføring av historien.

Manuset er skrevet i samarbeid med Atwood, og forfatterne har latt seg inspirere av både moderne historie og nyhetsbildet. Alle uhyrlighetene som utspiller seg i serien er basert på virkelige hendelser, flere av dem fra vår tid.

Tortur, slaveri, kjønnslemlestelse, rituell voldtekt, samt drap på journalister er noe av det som skildres. Men til tross for all tristessen og de kølsvarte omstendighetene som hovedpersonene befinner seg i, understreker manusforfatterne at historien også er full av håp.

– Selv om tilværelsen er utrolig tøff for kvinnene vi møter i serien, er vi også vitne til enorm styrke, mot og utholdenhet. Det er en betydelig del av handlingen, sier Littlefield.

Et samfunn smuldrer vekk

I The Handmaid’s Tale introduseres vi for en verden hvor fødselsraten har sunket dramatisk. En rekke av kvinnene som er i stand til å få barn, tvinges derfor til å være surrogatmødre eller såkalte «handmaids» for de rikeste og mektigste i samfunnet.

Handlingen følger Offred (Elisabeth Moss) som trues inn i en tilværelse som babymaskin.

Gjennom hennes øyne blir vi vitne til en rekke grusomheter som rammer mennesker regimet oppfatter som trusler eller som verdiløse.

Et av de mest urovekkende aspektene av serien er likevel skildringen av hvordan et fritt og moderne USA kunne gradvis forvandles til det totalitære regimet Gilead. Det kan minne litt om fabelen om frosken som ikke merker at kjelen med vann den ligger i, stadig blir varmere og koker den i hjel.

Litt etter litt smuldrer samfunnet vekk, iblant ved hjelp av vold og terror, men også gjennom byråkrati og lovgivning. Det går hardest utover kvinnene etter hvert som regimet slår rot, men egentlig er det ingen som slipper unna jernhånden til de ultrakonservative fanatikerne.

Take Five / Hulu

Menneskerettigheter

– Historien handler ikke bare om det å gradvis fjerne kvinners rettigheter, men også tap av grunnleggende menneskerettigheter for alle, bekrefter Littlefield.

Hverken han eller makker Miller er redde for å våkne opp i Gilead i morgen, men serien er likevel en påminnelse om hva som kan skje hvis antidemokratiske krefter får operere fritt.

– Vi forsøker å rope varsko ved å illustrere at store endringer gjerne begynner med små endringer. Som uthuling av abortloven. Tenk litt på hva det gjør med maktforholdet mellom menn og kvinner. Hva vil en slik lovendring egentlig bety i praksis, og hva slags agenda har menneskene som står bak slik politikk? Sånne ting er det viktig å være bevisst på, sier produsent Bruce Miller.

Det finnes også håp

Men det finnes også håp og styrke i serien, understreker produsenten: For eksempel gjennom den lesbiske karakteren Emily (Alexis Bledel). Sist vi så henne ble hun funnet skyldig i kjønnsforræderi, og deretter sendt til de fryktede Koloniene. Her venter tvangsarbeid i en radioaktiv ødemark, til sykdom og utmattelse trolig vil ta livet av henne. Parallellen til Hitlers konsentrasjonsleirer er påfallende.

– Men selv der bevarer hun sin verdighet. Emily har en velutviklet rettferdighetssans og forsøker fremdeles å være trofast mot sine verdier. Blant annet prøver hun å hjelpe dem som har det verre enn henne i dette marerittet, sier Bledel.

Det totalitære kan ta over

Hun tror Atwoods historie er viktigere enn noen gang

– Gilead er en ekstrem versjon av hva som kan skje hvis et totalitært styre tar over. Slike scenarioer tilhører heldigvis sjeldenhetene, men det betyr ikke at demokratiet vårt ikke er truet. Dette er en historie til skrekk og advarsel, med et budskap om å være bevisst på hva som foregår rundt ørene på oss. Vi må ikke sove i timen, sier Bledel.