Micaelsen var åpen om at hun i flere år kjempet med livmorhalskreft. Hun jobbet blant annet for Aftenposten Junior og Kulturrådet. I Junior hadde Micaelsen en egen spalte, «Spør Vera», som hun skrev helt til det siste, fra sykesengen.

– Vera Micaelsen var med helt fra starten av Aftenposten Junior i 2012, og ble raskt en kjempeviktig stemme og en åpen kanal for leserne, sier tidligere redaktør Guri Leyell Skedsmo.

Vera Micaelsen arbeidet også 12 år i NRK, var programleder for blant annet Jubalong, Holger Nielsens Metode, VeraVera, Rugekassa og Go' elg, var tidligere ansatt som langfilmkonsulent i Norsk filmfond og har gitt ut syv bøker.

Skrev på en siste spalte

Micaelsen skrev på en siste hilsen til barna som leser magasinet.

– Den rakk hun ikke å komme i mål med. Det gikk fort på slutten, sier Skedsmo.

– Hun var veldig opptatt av å holde spalten gående også i tunge perioder med sykdom. Hun hadde et stort hjerte, elsket spalten og leserne elsket den. Uten å gi seg ut for formelt å være en ekspert svarte hun på spørsmål om alt fra forelskelse og bekymring for klima til krangler med foreldre og lillebrødre.

– Hun tok alle problemstillinger like alvorlig, var personlig, hun var god på å møte barna der de var i livene sine, og kunne fleipe med flauser hun selv hadde begått som forelder, sier den tidligere Junior-redaktøren.

Hun opplyser at det kommer en Vera-spalte også i tirsdagens utgave, men at den er forhåndsprodusert.

Dagens redaktør Mari Midtstigen legger til at Micaelsen har møtt barna «i øyehøyde», og skrevet i samme språk som barn bruker.

– Hun har vært en stor inspirasjon for oss i redaksjonen, sier Midtstigen.

Micaelsen fikk påvist livmorhalskreft med spredning i 2014. Etter gjennomført behandling regnet både hun og familien med at hun var frisk, men kreften kom tilbake høsten 2017, skriver VG.

Fredag 5. oktober arrangerte vennene hennes en stor avskjedsfest på Riksscenen i Oslo, med tittelen «Nå skal du danse».