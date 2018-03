Nationaltheatret gikk fra et marginalt overskudd på to millioner kroner i 2016, til et underskudd på 13 millioner i fjor. Teatret tar av egenkapitalen for å dekke underskuddet og vil stå igjen med en egenkapital på knappe 8 millioner.

– Det som er viktig er at vi har hatt en stor egenkapital som vi først reduserte i 2016. Men det sier seg selv at vi ikke kan ha et slikt resultat i år etter år, sier teatersjef Hanne Tømta, som understreker at publikumstallet totalt var som i et normalt godt år.

Hansen Stig B / Eirik Hind Sveen

– Vi må gjøre en god del tiltak for å styrke egenkapitalen og holde kostnadene nede i 2018. Det som er gledelig hittil i år er at vi ligger veldig godt an. Både En handelsreisendes død, Personer, steder og ting og monologen til Else Kåss Furuseth er mer eller mindre utsolgt, sier Tømta.

Forestillingen floppet

Mens pensjonsutgifter er den store utfordringen for de andre teatrene, er ikke dette avgjørende for underskuddet på Nationaltheatret i 2017, ifølge direktør Marta Færevaag Hjelle.

– Underskuddet skyldes lavere egeninntekter og høyere lønnskostnader enn forventet, sier Hjelle.

En av grunnen til det dårlige resultatet er forestillingen Renset av Sarah Cane som ble vist på hovedscenen i høst med under halvfulle hus.

Forestillingen som var en skildring av vold, sex og lemlestelse ble av Aftenpostens anmelder kalt overtydelig og energifattig. Dagbladet skrev at publikum forlot stykket i vemmelse.

– At eksempelvis Renset av Sarah Cane ikke trakk like mange publikummere som man ofte gjør på hovedscenen, merkes naturligvis, sier Nationaltheatrets direktør.

Rekord på Det Norske

Det Norske Teatret kan notere seg tidenes publikumsrekord med 268.000 besøkende og har et positivt driftsregnskapet med 1,4 millioner kroner. På grunn av omlegging av føringen av pensjonskostadene ender teatret likevel med et negativt resultat på -7,1 millioner.

Fredrik Arff

Teatersjef Erik Ulfsby er svært fornøyd med å sette publikumsrekord, en rekord som ikke bare skyldes megasuksessen The Book of Mormon. Teatret har lagt om driften de siste årene slik at gode og populære forestillinger kan fortsette å gå i repertoar og.

– Vi er stolte av at vi har et omfattende tilbud i alle sjangre. Publikumsinteressen har vært god og vi har kunnet spille flere titler over mange år. For eksempel går Abrahams barn med Svein Tindberg på det syvende året, Ane Dahl Torps Haugtussa på femte året og veldig mye annet går stadig bra. Særlig for de smale forestillingene har omleggingen til til repertoarteater vært viktig. Vi kan nå ta større kunstnerisk risiko uten at den økonomiske risikoen blir for stor.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Ulfsby er inne i sitt andre åremål og har fått fornyet kontrakt, så han skal fortsette i vel syv år til på nynorskteatret.

– Det er gledelig å konstatere at et teater med nynorsk som scenespråk treffer så godt midt i Oslo, sier Ulfsby.

Pluss for Operaen etter kriseår i 2016

Den Norske Opera og Ballett hadde 307.000 besøkende i 2017 og kan notere seg for et overskudd på 8,4 millioner kroner, mot et underskudd på hele 42,6 millioner i 2016.

Direktør Geir Bergkastet sier de er godt fornøyd med resultatet.

– Det er første gang vi har positivt resultat siden 2013. Hovedforklaringen er høyere inntekter enn budsjettert, stram kostnadsstyring og effekter av ny midlertidig pensjonsordning.

Direktøren, som ble ansatt i høst og for så vidt ikke kan ta æren for de gode tallene, sier at faren for nye underskudd tross alt ennå ikke er over.

– Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevende. Vi har negativ egenkapital, vi trenger pensjonsordninger som er bærekraftige på sikt og vi står foran store oppgraderingsbehov av teknisk utstyr.

Olav Olsen

– Kunne Operaen gjøre som Det Norske Teatret, selge flere forestillinger av populære oppsetninger som balletten Nøtteknekkeren, som trolig kunne gått noen måneder rundt hver jul?

– Nå er Nøtteknekkeren en av de produksjonene vi spiller flest forestillinger av, flere enn 20 hver jul. Vi skal gi mange mulighet til å se våre populære forestillinger. Samtidig skal vi tilby et repertoar i løpet av en sesong der vi viser ulike sider av kunstformene. Det skal være både det klassiske og det nyskapende.

– Operaen har de dyreste billetten av alle institusjonene, cirka 700 kroner for en billett ikke for langt fra scenen. Må det være dyrere å gå i Operaen enn på teatrene?

– Det har sammenheng med hvor kostbart det er å produsere en forestilling. En operaforestilling eller ballett kan ha hundre musikere i orkestergraven og et helt kor eller et helt dansekompani på scenen. Opera og ballett er kostbare kunstformer overalt i verden, men vi er et av operahusene med de rimeligste billettene.

Slik gikk det på institusjonsteatrene i 2017

Den Norske Opera og Ballett:

307.000 besøkende. Økonomisk resultat pluss 8,4 millioner. Statsstøtte: 611 millioner.

Nationaltheatret:

224.000 besøkende. Økonomisk resultat minus 13 millioner. Statsstøtte: 195 millioner.

Det Norske Teatret:

265.500 besøkende. Økonomisk resultat minus 7 millioner. Statsstøtte: 172 millioner.

Oslo Nye Teater:

162.500 besøkende, ned fra 196.000 i 2016. Besøkstall barn og unge 67.000, opp fra 60.000 i 2016. Økonomisk resultat pluss 1.3 millioner. Støtte Oslo kommune: 80 millioner.

Den Nationale Scene i Bergen:

141.000 besøkende. Økonomisk resultat: 2,1 millioner. Statsstøtte: 120 millioner.

Rogaland Teater i Stavanger:

88.000 besøkende i 2017, opp fra 76.800 i 2016. Økonomisk resultat: 1,9 millioner. Statsstøtte: 62 millioner.

Trøndelag Teater i Trondheim:

109 006 besøkende, opp fra 99 434 i 2016. Økonomisk resultat: 143.169. Statsstøtte 71 millioner.