– Jeg ble forskrekket over plutselig å finne en del av en tekst jeg skrev på et kurs i skriving som terapi for seks år siden, satt inn i en historie jeg ikke kjenner meg igjen i. Her er det gitt både feilaktige og helsemessige personopplysninger, fortalte Ivar Kamsvåg til Aftenposten like før jul.

Han er lettet over at Gyldendal Akademisk har tatt sakprosaboken Helsefremmende skriving ut av salg. Boken er laget av Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud.