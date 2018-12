«For hjertet er livet enkelt: det slår så lenge det kan. Så stopper det», skriver Karl Ove Knausgård i Min kamp 1.

Etter å ha lest tre helt nye bøker om hjertet vet jeg at dette er feil. Hjertet har det ikke så enkelt, og det er mye rart som kan skje med det før det slutter å slå. Har du hørt om atrieflimmer, Karl Ove? Eller supraventrikulær takykardi? Og visste du at det finnes noe så fascinerende som takotsubo syndrom, altså knust hjertesyndrom, og at du helt på ordentlig kan dø av det?