– TV-serier er det populærkulturelle fenomenet som vokser raskest akkurat nå. Aldri før har det blitt produsert så mange serier. Antallet kvalitetsserier har eksplodert og man kan på mange måter si at TV-serier har fått en ny gullalder, sier Cecilie Asker.

Hun er TV-anmelder i Aftenposten, og en av dem som står bak Serieprat – Aftenpostens nye ukentlige podkast om TV-serier.

Første episode kan du høre her:

Hver uke vil hun sammen med, Aftenpostens TV-produsent Jonas Brenna, og mangeårig film- og serieanmelder Einar Aarvig, se nærmere på de seriene som det snakkes mest om rundt lunsjbord og bardisker.

– Det blir en god blanding av subjektiv synsing, nording, sladder og serietips, sier hun.

– Og endelig skal vi få uttelling for alle timene vi har sett TV, legger hun til.

Milliarder brukes på nye serier

Ifølge det anerkjente amerikanske analysebyrået MoffettNathanson brukte en av verdens største strømmetjenester, Netflix, mer enn 55 milliarder på å kjøpe og produsere innhold i fjor. I år ligger Netflix an til å bruke mer enn 115 milliarder på det samme. Med stadig flere strømmekonkurrenter, som Disney, HBO, Facebook, Apple og Amazon, betyr det at det aldri har vært produsert flere serier enn nå.

– Som kulturavis ønsker vi å veilede leserne våre i den jungelen av tilbud som er der ute. Der TV-anmeldelsene kan fortelle leseren hva som er verdt å se av serier, håper vi at Serieprat kan bidra til alle samtalene etterpå, sier Asker.

Olav Olsen

Vil bidra til seriesamtalen

For TV-serier er ikke noe man bare ser, men noe man snakker om, mener hun. Tanken bak Serieprat er å tilby et utfyllende bidrag til denne samtalen.

– TV-serier kan fungere på flere nivå. De kan være underholdning, det kan inneholde kunnskapsnerding, eller funke som samfunnsanalyse. De virkelig gode seriene klarer å bidra på alle plan, sier Asker.

I første episode, som hadde snikpremiere forrige uke, diskuteres andre sesong av serien Making a Murder – en av de største true crime-suksessene de siste ti årene. I andre episode, som blir tilgjengelig i morgen, er det den franske etterretningsserien Le Bureau som er tema.

Slik lytter du til Serieprat

Du finner Serieprat er du hører på podkast:

Her er en lenke til podkasten i Itunes.

Her finner du Serieprat i Spotify.

Bruker du Iphone eller Mac?

Klikk på denne iTunes-linken og deretter på abonner. Da lastes nye episoder automatisk ned til Itunes på din mobil eller Mac.

Bruker du Android-telefon?

Besøk denne siden eller last ned en podkast-app på telefonen din (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på og trykker «abonner». Du kan også sørge for at nye episoder lastes ned automatisk, i innstillinger.

Vil du lytte på datamaskinen?

Bruker du PC eller Mac, kan du lytte på denne siden eller klikke på Itunes om du har programmet installert. På mobil kan du laste ned en podkast-app (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på.