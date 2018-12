Lørdag 9. juni la teamet til Tysklands forbundskansler Angela Merkel ut et bilde fra G7-toppmøtet i Quebec på Instagram. Det viser en mektig gjeng med statsledere. Merkel i midten, stående overfor en sittende Donald Trump. Med bildet fulgte teksten «spontant treff mellom to arbeidsmøter». Et gløtt rett inn i makteliten. Kanskje et avgjørende øyeblikk i et av verdens tyngste forhandlingsfora?

Bildet «gikk viralt» med en gang. Det ble delt verden over og fortolket på utallige måter. Allerede mandagen etter karakteriserte den britiske avisen The Independent bildet som «ikonisk».