Ett år etter at Mediemangfoldsutvalget la frem sine forslag til nye støttetiltak for norske medier, skriver utvalgets leder Knut Olav Åmås i en kronikk i Aftenposten fredag at «ytterst lite har skjedd fra politikernes side det siste året».

Jan Arild Snoen, som er mediekritisk spaltist i Aftenposten og journalist i Minerva, mener problemet er at Åmås’ utredning er politisk urealistisk.

– Mediemangfoldsutvalget har bare spilt over en haug med gode ønsker. Åmås, som selv har vært statssekretær, burde ha lagt frem noe som var mer politisk mulig hvis han tenkte at det faktisk skulle gå gjennom, sier Snoen.

– Jeg er enig i at Kulturdepartementet kunne ha jobbet raskere, men når utvalgets forslag i så liten grad blir tatt alvorlig, er det utvalgets egen skyld, sier Snoen.

Mediemangfoldsutvalget foreslo blant annet dette:

Overføre NRK til en selvstendig stiftelse for å sikre større avstand mellom NRK og utøvende politikere.

Omfordele pressestøtten ved å gi noe mindre til riksavisene og mer til lokalavisene.

Fritak/redusering av arbeidsgiveravgiften for medier i foreløpig fire år.

Nye tilskuddsordninger for innovasjonsprosjekter, for «samfunnsviktig journalistikk» og for gratisaviser.

Kulturministeren: – Har vært utålmodige

– Venstre har vært utålmodige på mediebransjens vegne og pushet på gjennom forrige stortingsperiode, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hun gir uttrykk for at hun forstår at bransjen er utålmodig. Men etter to måneder i jobben vil hun ikke haste gjennom tiltak som havarerer i Stortinget.

– Det er hverken vi eller mediebransjen tjent med. Jeg vil derfor jobbe for et bredt forlik i mediepolitikken som kan sikre forutsigbare, trygge og gode rammer for mediene fremover, sier Grande.

Kulturministeren peker på momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier, som Venstre og KrF fikk på plass i forhandlinger med den forrige regjeringen, som spesielt viktig.

Linda Hofstad Helleland, som var kulturminister da Mediemangfoldsutvalgets utredning ble lagt frem for ett år siden, vil ikke kommentere saken, men viser til Kulturdepartementet. Skei Grande tok over som kulturminister i januar i år.

Ap: – Ett år med tapt tid er alvorlig

Anette Trettebergstuen (Ap) støtter Åmås i at det må bli fortgang i sakene med å få til en ny mediepolitikk.

– Vi i Ap mener mange av enkeltelementene fra rapporten kunne blitt satt i gang med en gang. Det er en prekær situasjon for en bransje som står uten tiltak, sier Trettebergstuen.

Hun mener det haster veldig med å få meislet ut en ny mediepolitikk.

– Det er en bransje som opplever et stort fall i inntekter. Både medier og brukere gjennomgår store endringer. Ett år med tapt tid er alvorlig, sier hun.

Åmås’ forslag om at mediebedriftene midlertidig kan fritas for arbeidsgiveravgiften, er ett av få tiltak som Ap ikke har tatt stilling til.

– Det er det tiltaket som sitter lengst inne. Ingen av partiene har tradisjon for å bruke dette virkemiddelet for å hjelpe bransjer, sier Trettebergstuen.

I en e-post til Aftenposten svarer Knut Olav Åmås slik på kritikken fra Jan Arild Snoen:

«Nei, forslagene våre er ikke urealistiske. De er blitt tatt på alvor av alle bortsett fra enkelte mediepolitikere i Høyre. Utvalget har flere medlemmer med politisk teft. Vi har en rekke små og store konkrete forslag til forbedringer og forenklinger av mediepolitikken, ikke minst pressestøtten der vi vil ta fra de største og prioritere 140 lokalaviser.»