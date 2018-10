«Historien har sviktet oss, men det spiller ingen rolle.»

Slik setter Pachinko av Min Jin Lee tonen fra første setning i en vidtrekkende historisk roman om en fattig koreansk immigrantfamilie i Japan. Vi forstår at her blir det tøft – men at hovedpersonene tenker: Ikke synes synd på oss, vi trenger det ikke.