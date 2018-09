Saken oppdateres.

Direktivet om opphavsrett ble vedtatt i plenum i EU-parlamentet onsdag, etter først å ha blitt utsatt i juli.

Direktivet er i utgangspunktet ment å sikre at de som står bak verkene, faktisk får betalt når fotografier, videoer, musikk og tekst som er beskyttet av opphavsretten, deles på nettet.

Teknologibransjen har advart mot at de nye reglene kan føre til massiv sensur.

– Dette vedtaket innebærer døden for internett som vi kjenner det i dag, tvitrer Fredrick Federley som sitter i EU-parlamentet for det svenske Centerpartiet.

Skal også gjelde Norge

– Gikk til helvete i avstemmingen om copyright. Også det som kalles lenkeskatt og opplastningsfilter gikk gjennom, tvitrer Christofer Fjellner, som representerer de svenske Moderaterna i EU-parlamentet.

– En virkelig dårlig dag for internett. Opphavsrettslobbyen vant dette slaget, tvitrer Max Andersson fra det svenske Miljöpartiet.

Det nye direktivet blir nå gjenstand for kompromissforhandlinger mellom EU-landene og EU-kommisjonen, og det endelige resultatet er ikke klart.

Direktivet skal i utgangspunktet også gjelde i Norge, og norske myndigheter har ikke hatt noen vesentlige innsigelser.

Bakgrunn: EU vil sørge for at artister som Astrid S får bedre betalt. Kritikerne frykter «sensurmaskiner»

Fakta: Her er konflikten: Spesielt artikkel 11 og artikkel 13 i det foreslåtte direktivet har satt sinnene i kok. Artikkel 11 skal beskytte pressen. I forslaget står det at medlemslandene skal sørge for at pressen får rettighetene sine ved digital bruk av det de publiserer. Kritikerne mener resultatet blir en «lenkeskatt», der aviser og bloggere må betale for å lenke til andre aviser. Artikkel 13 handler om nettsteder som deler og lagrer innhold som kan være beskyttet av opphavsretten (bilder, videoer, tekst, musikk). I forslaget står det at nettstedene selv skal gjøre tiltak for sikre at opphavsretten følges. Et godt eksempel er Youtube og sider der medlemmene deler bilder og videoer. Er noe beskyttet av opphavsrett, skal nettstedet selv hindre at det deles. Kritikerne frykter at det vil hindre kreativ deling og et åpent internett.

Skal sikre artister inntekter

Målet med EU-direktivet er å oppdatere lovverket rundt opphavsrett slik at det tar høyde for den teknologiske utviklingen. EU vil sørge for at det er de som tar bilder, lager musikk og skriver avisartikler som faktisk får betalt for at innholdet deles.

Tirsdag skrev Aftenposten at de ti mest populære låtene til Årets Spellemann-vinner Astrid S tilsammen er sett 43 millioner ganger på Youtube. Hadde hun blitt betalt det samme for Youtube-avspillinger som hun blir av Spotify, ville det gitt henne en inntekt på 1,7 millioner kroner.

Motstanderne frykter massiv sensur

Teknologibransjen har imidlertid advart mot at de nye reglene kan føre til massiv sensur. EDiMA, en bransjeorganisasjon som representerer selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google, har hevdet at de nye reglene vil «ødelegge internett» slik vi kjenner det i dag. Samtidig kjemper flere i motsatt retning.

– Vi burde ikke akseptere en verden der en håndfull multinasjonale selskaper tar størsteparten av verdien av det arbeidet som er gjort av andre, heter det i en leder underskrevet av åtte kulturministre, blant dem Frankrikes Françoise Nyssen og Spanias José Guirao Cabrera, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Må selv sikre at opphavsretten ikke brytes

De mest kontroversielle punktene i direktivet er artikkel 11 og 13. Artikkel 11 handler om redaksjonelt innhold og skal sette et regelverk for at aktører som viderebringer nyheter fra andre må betale for det.

Artikkel 13 sier at plattformer som Google og Youtube (som begge eies av selskapet Alphabet) og Facebook, selv må sikre at opphavsretten ikke brytes hos dem, og at de må betale for bruk av innhold som lastes opp.

Hensikten er å hindre at de største nettsidene sitter igjen med alle inntektene, og at pengene i større grad skal gå til den kunstneren som lager verket som distribueres.

– Et gufs fra fortiden

Ansvarlig redaktør Erik Waatland i Medier24 er kritisk til det nye vedtaket.

– Jeg tenker at dette er et gufs fra fortiden, og minner om noe som kunne vært foreslått på 90-tallet. Vedtaket er nok fattet av gamle menn som ikke forstår internett. Det er helt absurd om man ikke skal kunne lenke til hverandre fordi man må betale skatt, sier Waatland til Aftenposten.

Han mener det nye direktivet vil begrense ytringsfriheten.

– En vesentlig del av internett handler om å spre meninger og sørge for at et mangfold av ytringer kommer til ordet. Alle som prøver å hindre dette er med på å begrense ytringsfriheten. Her bidrar ikke EU akkurat til en sterkere ytringsfrihet i Europa, sier Waatland.