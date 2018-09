Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef – blir konsernsjef i Schibsted

Saken oppdateres.

– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding.

Lund har tidligere jobbet som direktør i Aftenposten, som eies av Schibsted. Da hun kom til NHO i 2012, kom hun fra direktørjobb i Telenor.

Den avtroppende NHO-sjefen er for tiden deltager på Forsvarets sjefskurs. I mellomtiden er det viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid som fungerer som NHO-sjef. Han vil fortsette med det frem til NHO har funnet ut hvem som skal lede organisasjonen videre.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Schibsted deles i to

Schibsted opplyser samtidig at selskapet skal deles i to. Det skjer ved at virksomheten utenfor Norden skilles ut i et eget selskap som skal børsnoteres i løpet av 2019.

Fakta: Schibsted Schibsted er et internasjonalt medieselskap som har 8000 ansatte i 22 land. Selskapets største eier er Blommenholm Industrier AS, med en eierandel på 23, 79 prosent. Det er Stiftelsen Tinius som forvalter dennne eierposten. Stiftelsen Tinius har som formål å trygge eierskapet i Schibsted ASA for å bidra til at Schibsted ASA opprettholder frie og uavhengige redaksjoner.

Dagens konsernsjef Rolv Erik Ryssdal skal lede det nye selskapet, mens Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef for å lede Schibsted. I fremtiden vil Schibsted bestå av aviser i Norden og markedsplasser som Finn.no, Blocket.se og Tori.fi.

Schibsted omorganiserer

I en e-post til medarbeiderne i Schibsted heter det:

«Vårt styre har, med støtte fra vår hovedeier, besluttet å omorganisere Schibsted Media Group til to separate selskaper: «nye» Schibsted og MPI (Marketplaces International). Finn.no, Blocket.se og Tori.fi blir en del av «nye» Schibsted, men også vår publishing-virksomhet og våre nye vekst-initiativ – som Growth, inkludert Personal Finance, nye distribusjons-satsinger, og Omni – blir en del av samme selskap.»

Schibsted blir hovedeier i MPI og ønsker å være en langsiktig eier.

«Schibsted bli beholde majoriteten av eierskapet i MPI ved børsnoteringen. Schibsted har til hensikt å forbli en aktiv, betydelig langsiktig eier i MPI og størrelsen og tidshorisonten på Schibsteds eierskap vil bli skreddersydd til å støtte og utvikle aksjonærverdier for begge selskapene», skriver Schibsted i en melding til Oslo Børs.

– Kristin Skogen Lund begynner mest sannsynlig mot slutten av året, sier Camilla Kim Kielland, kommunikasjonsdirektør i Schibsted Media.

Nye Schibsted vil omfatte det som i dag ligger i Schibsted Media. Det betyr aviser i Norge og Sverige, deriblant Aftenposten, VG, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, Schibsted Growth og andre nye vekstinitiativ.

– Når Kristin Skogen Lund er på plass er det hun som må sette ny strategi og ny organisasjon. Frem til det er det business as usual, sier Kielland.

LO: Overraskende og litt trist

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har samarbeidet godt med sin motpart i NHO, Kristin Skogen Lund, og syns det er litt trist at hun nå går av.

– Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplasser, sier LO-lederen til NTB.

– Vi har samarbeidet godt gjennom mange år, og jeg vil takke henne for det gode samarbeidet og ønsker henne lykke til i ny jobb som konsernsjef i Schibsted Group, sier Gabrielsen.

Aftenposten er et Schibsted-eiet selskap.