– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding.

Lund har tidligere jobbet som direktør i Aftenposten, som eies av Schibsted. Da hun kom til NHO i 2012, kom hun fra direktørjobb i Telenor.

Den avtroppende NHO-sjefen er for tiden deltager på Forsvarets sjefskurs. I mellomtiden er det viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid som fungerer som NHO-sjef. Han vil fortsette med det frem til NHO har funnet ut hvem som skal lede organisasjonen videre.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Schibsted deles i to

Schibsted opplyser samtidig at selskapet skal deles i to. Det skjer ved at virksomheten utenfor Norden skilles ut i et eget selskap som skal børsnoteres i løpet av 2019, trolig i løpet av andre kvartal.

Fakta: Schibsted Schibsted er et internasjonalt medieselskap som har 8000 ansatte i 22 land. Selskapets største eier er Blommenholm Industrier AS, med en eierandel på 23,79 prosent. Det er Stiftelsen Tinius som forvalter denne eierposten. Stiftelsen Tinius har som formål å trygge eierskapet i Schibsted ASA for å bidra til at Schibsted ASA opprettholder frie og uavhengige redaksjoner.

Dagens konsernsjef Rolv Erik Ryssdal skal lede det nye selskapet, mens Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef for å lede Schibsted. I fremtiden vil Schibsted bestå av aviser i Norden og markedsplasser som Finn.no, Blocket.se og Tori.fi.

I en e-post til medarbeiderne i Schibsted heter det:

«Vårt styre har, med støtte fra vår hovedeier, besluttet å omorganisere Schibsted Media Group til to separate selskaper: «nye» Schibsted og MPI (Marketplaces International). Finn.no, Blocket.se og Tori.fi blir en del av «nye» Schibsted, men også vår publishing-virksomhet og våre nye vekst-initiativ – som Growth, inkludert Personal Finance, nye distribusjons-satsinger, og Omni – blir en del av samme selskap.»

Schibsted sier de blir langsiktig eier

Schibsted blir hovedeier i MPI og ønsker å være langsiktig.

«Schibsted bli beholde majoriteten av eierskapet i MPI ved børsnoteringen. Schibsted har til hensikt å forbli en aktiv, betydelig langsiktig eier i MPI og størrelsen og tidshorisonten på Schibsteds eierskap vil bli skreddersydd til å støtte og utvikle aksjonærverdier for begge selskapene», skriver Schibsted i en melding til Oslo Børs.

– Kristin Skogen Lund begynner mest sannsynlig mot slutten av året, sier Camilla Kim Kielland, kommunikasjonsdirektør i Schibsted Media.

Nye Schibsted vil omfatte det som i dag ligger i Schibsted Media. Det betyr aviser i Norge og Sverige, deriblant Aftenposten, VG, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, Schibsted Growth og andre nye vekstinitiativ.

– Når Kristin Skogen Lund er på plass, er det hun som må sette ny strategi og ny organisasjon. Frem til det er det business as usual, sier Kielland.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen

Godt over halvparten forsvinner

Finansanalytiker Preben Rasch-Olsen i meglerhuset Carnegie mener at mesteparten av verdiene i Schibsted blir overført til det nye selskapet som foreløpig har fått navnet MPI (Marketplaces International).

– Litt avhengig av hvordan gjelden og kostnader ved hovedkontoret fordeles, viser mine regneark at rundt 70 prosent av verdiene i Schibsted blir liggende i MPI, sier Rasch-Olsen til Aftenposten.

Både A- og B-aksjene til Schibsted har skutt i været på Oslo Børs i dag med mellom 10 og 15 prosent kursoppgang. Ved 12-tiden var Schibsted verdt rundt 75 milliarder kroner, dermed vil MPI være verdt rundt 52,5 milliarder kroner.

Schibsted får pengebinge på titalls milliarder

Selv om Schibsted sier de skal være en betydelig eier på sikt i MPI, er det ikke uvanlig at selskaper etter hvert selger ut minoritetsposter. På 2000-tallet eide Schibsted blant annet i et par år rundt 20 prosent i svenske TV4.

– Schibsted er kjent for å være en langsiktig eier og det er ikke gitt at de selger seg ut med det første, men om 20 år tror jeg ikke de eier aksjer i MPI, sier Rasch-Olsen.

Uansett om Schibsted selger seg helt eller bare delvis ut av MPI, vil selskapet bli sittende på en pengebinge på mange titalls milliarder kroner i aksjer og/eller kontanter.

LO: Overraskende og litt trist

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har samarbeidet godt med sin motpart i NHO, Kristin Skogen Lund, og syns det er litt trist at hun nå går av.

– Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplasser, sier LO-lederen til NTB.

– Vi har samarbeidet godt gjennom mange år, og jeg vil takke henne for det gode samarbeidet og ønsker henne lykke til i ny jobb som konsernsjef i Schibsted Group, sier Gabrielsen.

Aftenposten er et Schibsted-eiet selskap.