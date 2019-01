Dobbelt Guldbagge til svensk Utøya-dokumentar

Det kom ikke som noen overraskelse at «Grensen» høstet mye heder og ære under mandagens prisutdeling. Med ni nominasjoner var filmen soleklar favoritt, og den tangerte rekorden for flest priser på ett år. Før Guldbagge-gallaen har filmen blant annet vunnet Un Certain Regard i Cannes og Kritikerprisen i Haugesund.

I tillegg til å bli beste film, fikk Eva Molander og Eero Milonoff prisene for henholdsvis beste kvinnelige hovedrolle og beste mannlige birolle. I tillegg vant filmen i kategorien for klipp, effekter og lyddesign. «Turist» er den eneste andre filmen som har vunnet seks Guldbagger på samme kveld; det skjedde i 2015.

«Goliat» fikk fire priser, mens dokumentaren «Rekonstruktion Utøya» vant i to kategorier: beste dokumentar og beste regi.

Det var et lite knippe norske nominasjoner på årets svenske filmfest, men ingen av dem nådde helt opp. Maria Bonnevie og Henrik Rafaelsen var nominert for sine biroller i «Unge Astrid», mens Gaute Storaas var nominert for originalmusikken til barnefilmen «Halvdan Viking».