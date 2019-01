Hva er det med filmer om menn – ja, det er ofte menn – som strander i ugjestmild natur og må bruke både intelligens og fysisk kraft for å overleve?

Fra Arne Skouens Ni liv (1957) via Tom Hanks på en øde øy i Cast Away (2000) til Matt Damon alene på Mars i The Martian (2015). For ikke å snakke om Leonardo DiCaprios mareritt i The Revenant (2015). Vi har sett adskillige menn som fører en umenneskelig kamp mot naturkreftene for å overleve. Joe Pennas debutfilm føyer seg inn i en lang tradisjon, men tilfører den egentlig noe nytt?