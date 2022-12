Dagens quiz: Tirsdag 20. desember 2022

Lars Unar Larsen Vegstein

6 minutter siden

1. Hvilken art i sildefamilien er oppkalt etter en middelhavsøy?

2. Torresstredet skiller Australia fra hvilken stor øy?

3. Hvordan lyder den fullstendige tittelen til den nye «Avatar»-filmen?

4. Hva slags lek ble trykket for første gang i New York Times i 1913?

5. Hva slags statsborgerskap har Tina Turner hatt siden 2013?

6. Hva står musikksjangerforkortelsen EDM for?

7. Hvem står bak romanen «Etterklang»?

8. Hvem ble toppscorer i årets fotball-VM i Qatar?

9. Hvilket børsnotert konsern eier merkevarer som Idun, Nora, Nugatti og Stabbur-Makrell?

10. Hva heter Norges riksanlegg for roing og padling?





