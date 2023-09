Dette er Roald Dahl for Tiktok-generasjonen

«Den fantastiske Mikkel Rev» er fantastisk kul, men mangler en større mening på Nationaltheatret.

Revefamilien ved Karin Svihus Knutsen, Jakob Stabell og Vilde Moberg er nesten verdt billettprisen. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 22:43

På sitt beste er «Den fantastiske Mikkel Rev» som en talentiade. Fredrik Storsveens elektronikapop går perfekt sammen med de røde boblevestkostymene og funky hestehalene. Jakob Stabell – rett fra Teaterhøgskolen – er akrobatisk og magnetisk som Mikkel Rev. Han turner rundt på det tomme scenegulvet, sklir unna de slemme bøndene og bryter ut i nydelig sang.

Det er ofte uklart om sangen er inderlig eller en slags operaparodi, men det er helt greit. For en rev! For et talent! For en sær idé i en barneforestilling!