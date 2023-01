Bedre enn ventet

Jo, det er mulig å skaffe seg en karriere etter Eurovision.

Stilfullt kledd, energisk musikk. Måneskin er tilbake med nytt album.

19.01.2023 18:00

De hadde en god plan for fremtiden og karrieren, italienske Måneskin. Selv om alle vil huske dem som hardrockbandet som slo gjennom i Eurovision med «Zitti e Buoni», var målet opplagt noe annet og større.

I bakhånd hadde kvartetten en bedre og mer fengende låt, «I Wanna Be Your Slave». Det er den som gjorde bandet store, spesielt i USA. Det er den som ble gitt ut på nytt med punklegenden Iggy Pop på gjestevokal. Det er den som gjør at verden nå bryr seg om rockernes tredjealbum «Rush!».

