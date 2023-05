Tidenes beste fra Nintendo

Det spiller ingen rolle hvor du har planlagt å reise i sommer. For mange vil «Zelda: Tears of the Kingdom» bli årets mest minneverdige ferie.

Hyrules befolkning står samlet mot den nye trusselen - med helten Link i spissen.

16.05.2023 15:13

Et samlet anmelderkorps marsjerte nok en gang i takt med en unison hyllest da «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» ble lansert på Nintendo Switch forrige uke. I 37 år har Zelda-serien vært en favoritt blant fans og kritikere.

«Tears of the Kingdom» plukker opp tråden fra 2017-spillet «Zelda: Breath of the Wild». Her slapp Nintendo for første gang Link løs i en fullstendig åpen, tredimensjonal verden.