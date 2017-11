DN: Gunnar Bjørkavåg blir sittende som konsernsjef i NHST

Gunnar Bjørkavåg blir sittende som konsernsjef i NHST Media Group, skriver Dagens Næringsliv. Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte torsdag.

NHST eier blant annet Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Fiskeribladet, samt flere internasjonale publikasjoner.

I en uttalelse fra styret heter det at de nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST. Bjørkavåg skal selv delta i en styringsgruppe.

– Vi vil nå prioritere mer mangfold og kjønnsbalanse i konsernet. Styret har tillit til Gunnar Bjørkavåg og er klar på at han fortsetter som konsernsjef, sa styreleder Anette Olsen på vei ut av styremøtet, ifølge DN.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Utfordret VG-redaktør

Bråket rundt Bjørkavåg startet da han i en artikkel i DN fredag i forrige uke utfordret VGs politiske redaktør Hanne Skartveit til IQ-test og padletur. Invitasjonen kom som et svar på at Skartveit anklaget mediebransjen for å være drevet av en «gutta boys»-kultur.

Bakgrunnen var en diskusjon om mangelen på kvinner i ledelsen i store norske mediehus. Bjørkavågs konsernledelse i NHST består for tiden av syv menn og ingen kvinner.

Bjørkavåg var ikke enig med Skartveit i at det nødvendigvis blir en «gutta boys»-kultur med mange mannlige ledere i et selskap.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer, uttalte Bjørkavåg til DN.

La seg flat samme dag

Mange reagerte sterkt på uttalelsen, deriblant DNs politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim, DN-kommentator Eva Grinde og Morgenbladets sjefredaktør Anna B. Jenssen.

Ikke lenge etterpå la Bjørkavåg seg flat:

– Jeg kom rett fra et svært vellykket møte og var kanskje litt høy på meg selv. Jeg er veldig konkurranseglad og kan finne på å svare sånt. Men det spiller ingen rolle, for dette ble bare tåpelig, forklarte han.

Senere fredag engasjerte også NHSTs styreleder Anette Olsen seg:

– På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene til Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en e-post til de ansatte i DN.