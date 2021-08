Seksuell trakassering ryster den amerikanske spillbransjen. Oppgjøret kan også komme til Norge, sier ekspert.

Myndighetene i California har saksøkt et av verdens største spillselskap. Nå tar spillbransjen et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i bransjen.

I forrige uke streiket flere hundretalls ansatte utenfor Activision Blizzards hovedkvarter. De ansatte har ikke vært fornøyd med ledelsens håndtering av anklagene om grov seksuell trakassering i selskapet.

6 minutter siden

De har over 100 millioner spillere på verdensbasis. Nå står spillselskapet Activision Blizzard i sentrum for et søksmål som ryster spillverdenen.

I juli saksøkte myndighetene i California spillgiganten bak World of Warcraft. I over to år har de etterforsket en rekke anklager om grov seksuell trakassering og diskriminering av kvinnelige ansatte i selskapet.