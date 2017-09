1 2 3 4 5 6 Imitating Aeroplanes

I dagens listepopstyrte musikklandskap er det kanskje lett å glemme, men det er ikke mange år siden band som spilte storslagen indiepop var «den nye oljen» fra Norge.

Blant de aller fremste i rekken sto elverumsgjengen i Team Me, som med like doser herlig pompøsitet og sikker melodiføring slapp den ene fengende knallåten etter den andre, og ikke minst et suverent debutalbum med To The Treetops i 2011.

Team Me er nå historie, og frontmann Marius Drogsås Hagen har i stedet teamet opp med barndomskompisen Tord Øverland Knudsen i dette nye prosjektet Imitating Aeroplanes.

I en miks av pop og prog

Knudsen har en nokså suksessrik fortid i det norsk-engelske bandet The Wombats, som for et knapt tiår siden var «the new shit» i UK etter den supre debutsinglen «Let’s dance to Joy Division», og fortsatt holder det gående.

Mye erfaring i bånn her, altså, og det høres. Herrene sier selv at Imitiating Aeroplanes startet som et prosjekt for å få mer kunnskap om prog-musikk, noe som skinner gjennom i det nokså sakte, svevende tittelkuttet. «Planet language».

Andre steder er det derimot den gamle indiepop-kunnskapen som leder an. Ikke minst i de to låtene som tidligere er sluppet, «Hourglass» og «Stomping ground». De to urfengende låtene hadde lett glidd inn hos gamle Team Me, uten å gjøre seg bort.

Ikke dårlig, men litt for stillestående

Likevel er det kanskje australske Tame Impala som er den beste sammenligningen for dette debutalbumet som helhet. Det fyldige lydbildet, den tidvis atmosfæriske sounden, fokuset på albumet som ett, og ikke en samling av enkeltlåter.

Dette gjør Planet Language til et litt mer krevende plate å sette seg inn i enn tilfellet var med det mer direkte hitkjøret fra herrenes moderband, og et album som dessverre glipper nerven og interessen litt her og der.

Ikke dårlig, bare litt for stillestående, frem til den åtte minutter lange instrumentalavslutningen som minner mest om et elektronika-kutt fra franske Justice.

Det er kanskje mer den veien disse to herrene flyr neste gang? For det er mer å gå på her.