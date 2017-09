Aftenpostens «Skuddet på Toftøy» vant pris for «Årets podkast»

Se oversikt over Aftenpostens podkaster lenger ned i saken.

Prisen ble delt ut under Prix Radio, som gikk av stabelen da radiobransjen hedret seg selv på Ullevaal stadion fredag kveld.

I alt 21 priser ble delt ut, seks av dem til P3. I klassen «Årets podkast» gikk imidlertid Aftenposten og A-magasinets krimsatsing «Skuddet på Toftøy» seirende ut.

Podkastserien handler om et skipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Den er laget for Aftenposten av Sindre Leganger, som nylig ble kåret til årets frilansjournalist.

Leganger har også vært med på å lage VG-podkasten «Uløst», som var nominert i samme kategori.

– Det var kjempegøy å vinne med Toftøy fordi jeg har vært så glad i dette prosjektet. Det var en sånn historie hvor jeg tenkte «wow, dette hadde det vært spennende å høre mer om», men så tenkte jeg at de involverte helt sikkert ikke ville stille opp, men plutselig ville stort sett alle, sier Leganger.

Her er en oversikt over alle prisvinnerne.

Juryen: «True Crime av beste merk»

Juryen skriver i sin begrunnelse at årets vinner fanger lytterens interesse fra første stund:

Her er det nydelige radiobilder, som gjør at juryen føler de har vært til stede og observert dramaet som har utspilt seg. Tempoet er godt, fortellerstemmen fantastisk. Dette er True Crime av beste merke, av en erfaren og god storyteller. En fantastisk podkast som gjør at juryen vil høre mer.

– Dette er stort! At et tradisjonelt mediehus som Aftenposten klarer å markere seg i konkurransen og i tillegg vinne, er fantastisk. Vi er stolte av samarbeidet med Sindre og serien «Skuddet på Toftøy». Nå må vi lage ny, sier featureredaktør i Aftenposten, Lillian Vambheim.

Mat, politikk, sport, trening og teknologi

Se oversikten over Aftenpostens podkaster her. Eller les mer i oversikten under.

Aftensmaten

Aftenpostens ferskeste podkast. Journalist Carl Alfred Dahl og kommentator Joacim Lund har en løsmunnet prat om mat og drikke.

Det er nyheter, tips, trender, anekdoter og folk, og av og til er det en gjest.

Denne uken var partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på besøk.

Last ned fra Itunes her.

Slagsvold Vedum til Aftensmaten: «Jeg har spist bjørn»

Aftenpodden

Stortingsvalget er politisk høytid, og frem gjennom valgkampen har Aftenpodden plukket opp de beste sakene og snakket med partilederne i de største partiene.

Valgkvelden oppsummerte de resultatet i denne podkasten.

På onsdag gikk de mer inn i vanskene for borgerlig side etter valgresultatet, og oppvasken i Arbeiderpartiet.

Last ned fra Itunes her.

Finn i Spotify her.

Aftenpodden Sport

Aftenpostens sportspodkast, med blant annet Lars Tjærnås, tar tempen på de store og litt mindre sakene fra sportens verden.

Last ned fra Itunes her.

Finn i Spotify her.

Sprekpodden

Interessert i trening, kosthold og helse?

Hver tirsdag fremover håper vi å inspirere, engasjere og hjelpe i vår nye podkast Sprekpodden.

Dette er et samarbeid mellom BT, Aftenposten, Fevennen, Sunnmørsposten, Adressa og Aftenbladet.

Last ned fra Itunes her.

Finn i Spotify her.

Aftenposten teknologi

Aftenposten teknologi snakker om alle de spennende tingene fra teknologiens verden.

Det kan være alt fra elbiler til telefoner.

Last ned fra Itunes her.