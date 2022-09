Glimrende, Bob

Har vi ham nå? Neppe. Men Bob Dylan (81) har blikket rettet mot en slags slutt.

Fullt mobil- og fotoforbud under søndagens konsert med Bob Dylan i Spektrum. Derfor dette bildet fra en tidligere konsert.

11 minutter siden

«Mother of Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far», synger Bob Dylan for et andektig publikum i Spektrum. Var det for sent?

Nei, da. Det er styrke og liv i legenden fortsatt.