Steven Spielberg stakk av med to gjeve Golden Globe-priser

Beste regissør og beste drama er Golden Globe-juryens dom over Steven Spielberg og den nyeste filmen hans «The Fabelmans». Utdelingen ble TV-sendt for første gang på to år.

Spielberg ble kveldens store vinner og stakk av med pris for beste regissør og beste drama.

11.01.2023 05:54 Oppdatert 11.01.2023 06:13

Den stjernespekkede 80. Golden Globe-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles natt til onsdag.

De gjeve prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespiller gikk til Cate Blanchett for hennes rolle i dramaet «Tár» og til Austin Butler som spilte tittelrollen i «Elvis».

