Vi har testet nye Bing: Revolusjonerende chatbot lurer deg med et smilefjes

Microsofts nye chatbot lurer seg selv, og holder ikke Microsofts løfter. Likevel kjennes nye Bing som det største nye innen nettsøk på 25 år.

Da Yusuf Mehdi i Microsoft presenterte nye Bing, avslørte han den første store chatboten som er koblet direkte til Internett i sanntid.

14.02.2023 14:52 Oppdatert 14.02.2023 15:08

For første gang har jeg testet det jeg tror er fremtiden for alle som bruker internett. Betyr dette at fremtiden allerede er her? Å svare er overraskende vanskelig.

I fire dager har jeg vært en av svært få som har kunnet teste nye Bing, verdens første søkemotor drevet av en kunstig intelligent chatbot. Lange og intensive søkedager har flere ganger gjort meg overveldet og henrykt. Likevel er ikke testen nok til å konkludere med at Google er utkonkurrert.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn