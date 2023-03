Solid håndverk fra Klossmajor

Trekløveret leverer et album hvor velbrukte grep vris om til noe nytt.

Maja Sørbø, Karoline Karlsen og Dorothea Økland leverer et av årets beste album.

18.03.2023 07:00

Klossmajor er, i hvert fall for meg, et band som plutselig dukket opp. Fra å aldri ha hørt om dem, virket det med ett som at halvparten av vennekretsen hadde fått dem som nytt favorittband. Internetts veier er uransakelige.

Jeg er uansett glad for at jeg fikk høre om dem. Og ikke minst høre dem.