Musikk-pionér i «Mitt Oslo»: – Kom, se. Her venter hele verden!

– Altfor få kjenner dette området, utbryter en av Musikk-Norges fremste nyskapere. Idet Cosmopolite skal jubilere: Kan grunnleggeren også belyse hvordan scenen på Torshov er blitt et verdensnavn?

Nederst på Grünerløkka ligger Vatan Detalj. Utvalget er suverent, mener stamkunde Miloud Guiderk: Pionéren vil heller snakke om favorittstrøket enn om jubiléet på Cosmopolite.

Sted: Herslebs gate, Grünerløkka. Plan: Å få Miloud Guiderk til å røpe hvorfor musikkhistoriske artister kommer til en liten klubb, midt i Oslo. Resultat: Eksplosive utbrudd av pur, lokalpatriotisk glede.

– Se! Se på utvalget. Bedre butikk med frukt og grønt finner du ikke her i byen. Der, se der! Trondheimsveien, ikke sant. Her i strøket føler du varme. Og hele verden. Nesten. Bli med, se! Kurdisk restaurant, italiensk, iransk, kinesisk. Stedet på hjørnet heter Istanbul, ikke sant. Rett der er det syrisk kjøkken. Det anbefaler jeg også. Det er best i byen!