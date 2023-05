Bokanmeldelse: Siste seilas i gresk farvann for Rileys boksøstre

Syv gode grunner for en milliardær til å gjemme seg i Sveits.

Lucinda Riley (1966-2021) døde etter fire års kreftsykdom. Hun hadde avtalt med sin eldste sønn at han skulle ferdigstille den siste boken i serien «De syv søstre». Foto fra 2017.

11.05.2023 07:00

Det skjer enhver voksen kvinne minst én gang i livet. En kvinnelig bekjent, kanskje en nabo eller en kollega, tipser uoppfordret om romanserien «De syv søstre» av Lucinda Riley. «Du må bare lese den!»

Hvis historiske underholdningsromaner er din sjanger, er sjansen stor for at du allerede har kjøpt en av de 1,9 millioner bøkene Riley har solgt i Norge. Eller kanskje blir du nå interessert for første gang, fordi Lucinda Riley gir ut nøkkelromanen til serien to år etter sin død?