Årets 20 viktigste låter

Det kommer millioner av låter hvert år. Eller flere, vi har mistet tellingen. Men noen betyr mer enn andre. Dette er årets ypperste.

Bad Bunny, Karpe, Beyoncé og Harry Styles: Top of the pops 2022.

19 minutter siden

Det er knapt til å tro hvilken suksess det tidligere One Direction-medlemmet Harry Styles har hatt de siste årene. Få trodde vel at han kunne gjøre det igjen, men så kom «As It Was». Og siden har den fantastiske poplåten aldri forsvunnet. Kan det skyldes det lett A-ha-aktige synthpartiet som leker låten fremover? Et tre minutters mesterverk.

Det finnes ekstremt mange artister i verden. Knapt noen har større gjennomslag og ingen lyttes mer til globalt enn Bad Bunny. 28-åringen fra Puerto Rico topper listene hos både Apple Music og Spotify for tredje år på rad. Ingen tjener mer på turné, heller. Fet og fengende reggaeton på spansk er blitt et musikalsk verdensspråk.

