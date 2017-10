Blir «Den 12. mann» julens storfilm?

Den 12. mann er historien om Jan Baalsruds strabasiøse flukt fra nazistene under andre verdenskrig. I registolen sitter Harald Zwart. Med seg foran kamera har han blant andre Thomas Gullestad i rollen som Jan Baalsrud og Jonathan Rhys-Meyers som nazisten som jakter på ham.

Historien om Baalsrud er velkjent fra klassikeren Ni liv (1957). Ifølge regissør Zwart var ikke Baalsrud så fornøyd med filmen.

– Han syntes han ble fremstilt som en for stor helt. Han brukte å si at det ikke var han som var helten, men alle de som hjalp ham. Det vi gjør nytt i denne filmen, er å vise hvilke utrolige helter hjelperne var. Med fare for sitt eget liv velger de å hjelpe et menneske de ikke engang kjente, fortalte Zwart da Aftenposten var med på filminnspillingen tidligere i år.

Et beundringsverdig overlevelsesinstinkt

Thomas Gullestad fikk den krevende rollen som Jan Baalsrud. Han forteller om en fysisk krevende innspilling med hard kamp mot naturkreftene

– For hver dag som gikk, ble det mer og mer uforståelig hvordan Jan Baalsrud faktisk overlevde. Han kunne ikke gjort dette uten hjelp. I tillegg hadde han et beundringsverdig overlevelsesinstinkt. Det er sprøtt å se tilbake på innspillingsboblen vi var i og innse hvor hardt vi har gått til verks for å fortelle denne historien. Hverken fingre, tær, mat eller kamerautstyr unnslapp kreftene av 30 minusgrader, sier Thomas Gullestad.

Filmen handler ikke bare om Baalsruds flukt, men også om menneskene som hjalp ham på flukten. Søskenparet Gudrun og Marius Grønnvoll bodde på gården Grønnvoll i bygda Furuflaten – de skjulte ham for Gestapo. Baalsrud ramlet utsultet inn døren tidlig i april 1943.

– Å være med på å portrettere mennesker som var villige til å sette alt på spill for menneskeverd i kaotiske og uoversiktlige omstendigheter, var en oppgave som fylte meg med ærefrykt, sier Marie Blokhus som spiller Gudrun.

– Å få innsikt i hvordan de som hjalp Jan i flukt og overlevelse samarbeidet, og bokstavelig talt drev håpet fremover, inspirerer meg til å forfølge gode verdier i mitt eget liv, forteller hun.

Du må vente til 25. desember med å få se resultatet av strabasene. I romjulen kommer Den 12. mann på kino, men i mellomtiden kan du se den første traileren øverst i saken.