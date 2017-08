Kan kammermusikk bli en ny motkultur?

Oslo Kammermusikkfestival nærmer seg slutten. En drøy uke med «stor musikk i små rom» har gitt publikum klassisk kjentstoff, samtidsmusikk, tango, kirkemusikk og improvisasjon.

Onsdagens konsert i Aulaen, med de internasjonale trekkplastrene Elisabeth Leonskaja og Borodinkvartetten, var pur klassisk kvalitet – og en slående påminnelse om verdien i helanaloge musikkopplevelser. Hva skal egentlig til for at vi kobler helt av, og tillater oss å være tilstede i en kortvarig, fysisk opplevelse?

Russisk tradisjon

Leonskaja er for lengst blitt en legende blant våre nålevende pianister. Som elev av den store Svjatoslav Richter – pianisten som spilte Prokofjev som et maskingevær og Schubert så langsomt at man stadig lurer på om han har glemt neste akkord – viderefører Leonskaja en historisk russisk tradisjon. Hun spiller med en autoritær tyngde blandet med evne til å få selv de minste ornamenter til å synge.

Fakta: Konsert: Klassisk aften Universitetets aula, 23. august 2017 Elisabeth Leonskaja (piano), Borodinkvartetten Schubert: Sonate i a-moll, D. 845 Schumann: Klaverkvintett i E-dur, op. 44 Konserten var en del av Oslo Kammermusikkfestival.

Borodinkvartetten har like høy kultstatus, på tross av noen utskiftninger siden stiftelsen ved Moskva-konservatoriet i 1945. Stilen har utviklet seg på de 70 årene, men ensemblet har fortsatt en identitet tuftet på en kraftig klang og fyldige toner. Sammen er Borodin og Leonskaja et kupp for festivalen.

Et tog i rasende fart mot avgrunnen

Keith Saunders

Med Schuberts a-moll-sonate D. 845 åpnet Leonskaja alene. Sonaten er stor og lukter av Beethoven fra første tone, men Schuberts melodiske talent skinner raskt igjennom, uten å overspille de syngende partiene. Sonaten har vært på Leonskajas program i mange år – men hun klarer likevel å få den til å låte friskt og nytt.

Schumanns store klaverkvintett opus 44 er blant de mest innholdsrike og fengende verkene i klaverkvintettrepertoaret. I kontrast til Schuberts ydmyke storslagenhet virker den nærmest brautende, men Borodin-kvartettens tekniske nøkternhet tok brodden av den verste overiveren. Utøverne er slående stive i stolene, men har varme i tonen uten å bli sentimentale. Den kan oppleves litt hard – men det kan også høres som en interessant tolkning av musikk som ellers ofte spilles med mye følelser og intensitet.

Schumanns idéoverskudd kommer ofte ifølge med en ubehagelig desperasjon, og Borodinkvartettens tilbakelente avstand gjorde at vi mistet den intense følelsen av nærhet til det emosjonelle innholdet. I stedet lot de oss betrakte det som skjedde på avstand – som å se et tog dundrende i rasende fart mot en avgrunn. Det var vel så virkningsfullt.

Å koble av for å koble på

Med sitt noe mekaniske preg – Leonskajas fjellstø håndtering av pianoet og kvartettens håndverksmessige tilnærming – fungerte konserten også som en påminnelse av alt som kan skje i den analoge trekanten mellom utøver, instrument og lytter.

De fleste av oss kan kjenne på den digitale overbelastningen med jevne mellomrom. Løpende samtaler på all verdens meldingstjenester, alle de digitale trådene som binder oss til hverandre og innimellom føles som de drar oss ned mer enn de tar oss fremover. Hva skal egentlig til for at vi glemmer verden rundt oss et øyeblikk, kobler av og bare er i våre fysiske omgivelser?

Den klassiske konsertsalen er en av få steder der mobiltelefonen fortsatt ikke har tilgang. Ringer den under konserten kan du være sikker på å høste anklagende blikk, og å ta bilder er gjennomgående ikke godtatt av arrangører. Etter flere år hvor musikken – selv kunstmusikken – har utforsket sosiale medier som plattform og virkemiddel, kan det tradisjonelle kammermusikkformatet oppfylle et grunnleggende behov for direkte, mellommenneskelig kontakt. Ingen mellomledd, ingen effekter. Og du får ikke sjekke mobilen.

At kammermusikk skal bli motkultur er kanskje vanskelig å se for seg. Men alle som har vært på en god kammermusikkonsert der den fysiske musikken krever både kroppen og sinnets oppmerksomhet, vet hva det er snakk om. Onsdagens konsert i Aulaen var et kroneksempel på det: Bare ved å koble av, kan vi koble på.

Oslo Kammermusikkfestival foregår frem til 26. august.