Line Andersens advokat: – Hun er i realiteten stuet bort

– Line Andersen er i realiteten stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, mener hennes advokater. Tirsdag startet rettssaken mellom henne og NRK.

Line Andersen møter arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett med påstand om ugyldig endringsoppsigelse. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nå nettopp

Den kjente programlederen har saksøkt arbeidsgiveren for det hun mener er en ugyldig endringsoppsigelse etter at hun ble tatt av skjermen som programleder for sjakksendingene i 2019 og etter hvert ble satt til å lage nettjournalistikk.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, sa Andersens advokater at journalistens nåværende arbeidshverdag ligger svært langt fra den hun hadde tidligere.