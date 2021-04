Aslaug Holm filmet Utøya-overlevende i tre år.

Hun er ekstremt fokusert, men avslappet. – Det er min styrke som filmskaper, sier dokumentarist og tidligere langdistanseløper Aslaug Holm.

Aslaug Holm er en av to regissører bak filmen «Generasjon Utøya». Filmen har lært henne mye om kraften i ord og politikk. Foto: Tor Stenersen

Nå nettopp

Da Sigve Endresen ville ha henne med på en dokumentarfilm om 22. juli, var hun skeptisk. Det var fem år siden terrorangrepet, og Aslaug Holm trodde ikke det var mer å fortelle.

Men så merket filmskaperen at det var en berøringsangst rundt 22. juli. Det var som om man ikke ville diskutere at det var et politisk angrep, tenkte hun.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn