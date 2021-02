Ballettanmeldelse: Nyoppusset «Onegin» med hjertet i behold

Nye kulisser og kostymer gir Nasjonalballettens Onegin egenart.

Sluttscenen, der en ulykkelig Onegin oppsøker Tatjana flere år etter ungdomsforelskelsen de delte, er en av balletthistoriens sterkeste. Foto: Erik Berg

Nå nettopp

Den som føler seg hjemme i et operahus, føler seg hjemme over hele verden. I hvert fall der de har operahus. Antrekkene er like, kulturen er lik, selv innholdet er i stor grad likt: De spiller La Bohème og La Traviata, og danser Svanesjøen og Giselle.