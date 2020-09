1500 kulturaktører har søkt om 1,4 milliarder i koronastøtte

Kulturdepartementet har satt av 950 millioner kroner. Dermed er det ikke nok til alle i denne omgang.

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

8 minutter siden

Koronakrisen har ført til et stort behov i kulturlivet for krisehjelp fra regjeringen. Maksgrensen på 200 publikummere gjør det svært vanskelig for kulturlivet å tjene penger på arrangementer. Dette fører til langt mindre aktivitet og inntekter.